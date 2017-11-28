Саммит "Восточного партнерства" - Евросоюз не выполняет обязательства - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В эти дни на международном уровне был принят еще один документ по обеспечению территориальной целостности Азербайджана. 24 ноября в столице Бельгии Брюсселе прошел саммит "Восточного партнерства". В мероприятии принял участие и выступил президент Ильхам Алиев.

В декларации, принятой после завершения мероприятия, было выделено, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет своих партнеров и несет за это обязательство.

За день до саммита президент Ильхам Алиев в своем выступлении на заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе отвел широкое место нагорно-карабахскому конфликту, выделил, что 20% азербайджанских земель, в том числе Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов были оккупированы Арменией. Глава государства подробно рассказал о чинимых Арменией на оккупированных территориях военных преступлениях, Ходжалинском геноциде, убийстве невинных людей и этнической чистке, отметил, что миссия ОБСЕ по установлению фактов также зафиксировала разрушения на оккупированных территориях. Президент Азербайджана подчеркнул, что 4 резолюции Совбеза ООН, требующие вывода оккупационных сил Армении с азербайджанских территорий, не выполняются, Армения намерена сохранять статус-кво. Глава государства отметил, что НАТО поддерживает территориальную целостность Азербайджана, в соответствующих документах Евросоюза также поддерживается территориальная целостность нашей страны.

Президент Азербайджана на саммите "Восточного партнерства" коснулся трех вопросов: продолжения сотрудничества с Евросоюзом, политики политических и экономических реформ в Азербайджане, территориальной целостности.

"Энергетическая политика входит в число вопросов, по которым мы тесно сотрудничаем с европейскими институтами. Южный газовый коридор, являющийся широкомасштабным энергетическим проектом, успешно развивается. Стоимость этого проекта превышает 40 млрд долларов США, и это позволит нам добывать дополнительные объемы природного газа и транспортировать его из Азербайджана на европейские рынки. 3500-километровая газовая линия станет новым маршрутом, и на европейские рынки будет транспортироваться газ из нового источника. Наряду с политикой энергетической безопасности, это - политика энергетической диверсификации, потому что газ, который будет добываться на газовых месторождениях Азербайджана, станет единственным новым источником природного газа для Европы и, безусловно, в значительной степени изменит энергетическую карту европейского континента", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что Евросоюз – основной торговый партнер Азербайджана: "Можно сказать, 50 процентов нашей торговли составляет торговля со странами-членами. За период независимости из Европейского Союза в экономику Азербайджана было вложено более 20 млрд долларов инвестиций. Это свидетельствует о том, что мы обладаем хорошим инвестиционным климатом. Европейские компании готовы к вложению крупных финансовых средств для поддержки нашей экономики. В то же время мы активно развиваем наши связи с государствами-членами в двустороннем формате. Азербайджан принял декларации о стратегическом партнерстве с 9 странами-членами Европейского Союза. Это означает, что треть стран-членов Европейского Союза считает Азербайджан стратегическим партнером. Это очень важно для молодой независимой страны, и мы, конечно, считаем будущее соглашение между Европейским Союзом и Азербайджаном еще одним важным этапом в укреплении стратегических связей".

В своем выступлении президент Ильхам Алиев рассказал и о реформах в Азербайджане: "Aзербайджан продолжает политику политических и экономических реформ. Мы придаем большое значение развитию демократии, защите прав человека и строго привержены этому".

Говоря о вопросах демократического развития Азербайджана, глава государства подчеркнул, что в стране обеспечиваются свободный интернет, свобода слова, собраний и другие.

Говоря о главнейшей проблеме Азербайджана, президент Ильхам Алиев заявил: "Главный вызов, с которым мы столкнулись, - это продолжение оккупации наших земель Арменией. Можно сказать, что 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана более 20 лет находится под оккупацией Армении. В результате оккупации более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, и мы подверглись политике этнической чистки. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий. Они не выполняются Арменией. В XXI веке сепаратизм, агрессивный сепаратизм не может быть принят. Все формы сепаратизма должны быть осуждены и ко всем проявлениям сепаратизма должен применяться единый подход. Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны, и должна быть восстановлена".

Вопросам территориальной целостности и экономического сотрудничества, которые в своем выступлении подчеркнул президент Азербайджана, отведено большое место в декларации, которая была принята в завершении V саммита программы "Восточного партнерства". В документе говорится, что в регионах и государствах, участвующих в программе, до сих пор продолжаются нарушения норм международного права. В декларации участники программы "Восточного партнерства" призывают увеличить усилия для урегулирования неразрешенных конфликтов в соответствии с принципами и нормами международного права. В документе отмечается, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет своих партнеров и носит обязательство по их защите. В декларации выделяется, что участники высоко оценили ход переговоров по новому соглашению между Евросоюзом и Азербайджаном. В итоговой декларации встречи в верхах программы "Восточного партнерства" подчеркивается стратегическая роль Азербайджана как поставщика энергетических нужд Европы.

К слову сказать, программа "Восточного партнерства" (“European neighbourhood”) - один из новых проектов Евросоюза. Программа была предложена в мае 2008 года членами Союза Польшей и Швецией. Основа программы "Восточного партнерства" была заложена в 2009 году в Праге. Программа – новая инициатива по усилению отношений между Евросоюзом и 6 странами-партнерами (Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина). Основная цель "Восточного партнерства" - еще больше сблизить 6 постсоветских республик с Евросоюзом, поощрить хорошее управление и экономическое развитие. Эта инициатива опирается на такие общие ценности, как демократия, верховенство закона, уважение к правам и свободам человека, рыночная экономика и устойчивое развитие. На самом деле причина не членства в ЕС, как трех постсоветских прибалтийских стран, Азербайджана и других примкнувших к программе республик, а также подписание соглашения с 6 государствами об ассоциативном членстве ясна как день. Достижение целей этой программы в 5 республиках возможно и естественно, реализуется не хуже, чем в прибалтийских странах – Латвии, Литве и Эстонии. Однако в 4 из этих стран имеются известные и наглядные факты оккупации и аннексии. Так, на востоке Украины сепаратисты подняли вооруженный бунт против центральной власти, Крым аннексирован Россией. В Молдове Приднестровский регион до сих пор не признает официальный Кишинев и сепаратисты там не скрывают свою пророссийскую приверженность. Два региона Грузии Абхазия и Южная Осетия с помощью России объявили "независимость". В Азербайджане Нагорно-карабахский регион и 7 прилегающих районов остаются под оккупацией Армении. Основная роль в сохранении азербайджанских земель под оккупацией Армении принадлежит также России.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в выступлении на открытии саммита выделила главную роль Москвы: "Восточное партнерство" имеет большое значение и для нас. Я очень рада тому, что мы подписали Соглашение об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной. Теперь мы подпишем Соглашение о партнерстве с Азербайджаном и Арменией. Оно, конечно, будет не таким интенсивным, как соглашение об ассоциации, но мы будем сотрудничать с ними. Нам ясна основная роль России в отношениях с Азербайджаном и Арменией".

Как видно, азербайджанская сторона и другие три государства столкнулись с серьезным препятствием, созданным или регулируемым Кремлем. Проблема территориальной целостности этих стран замедляет интеграцию в ЕС. Союз же не следует обязательству по поддержке и защите территоральной целостности, независимости и суверенитету, как подчеркнуто в декларации. Значит, не выделение в декларации ряда причин не связано с Азербайджаном. Это в основном исходит из отношений между ЕС и Россией. Европейцы проявляют осторожность в отношениях с официальной Москвой. Потому что азербайджанская сторона на всех собраниях и встречах, никого не боясь, говорит об оккупации земель, о том, что столкнулась с сепаратистами. А также не скрывает, что недовольна деятельностью взявших обязательства по устранению этой оккупации, международных посредников.

Таким образом, саммит "Восточного партнерства" еще раз доказал Азербайджану следующее:

- В интеграции в Европу не отказано, наоборот, есть заинтересовать в развитии сотрудничества в данном направлении;

- Восстановление территориальной целостности – главнейшая проблема для страны;

- Он продолжит играть одну из ведущих ролей в сохранении энергетической безопасности;

- Политические и экономические реформы будут продолжены и др.

Наконец, этот саммит можно считать важным дипломатическим шагом по освобождению Нагорного Карабаха и прилегающих районов.