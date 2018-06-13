Саммит Дональд Трамп - Ким Чен Ын - 38-минутная встреча, судьба 38-й параллели - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ 12 июня мировая общественность стала очевидицей беспрецедентного события XXI века.

Страна, страшившая весь мир, в том числе Азию, своим ядерным оружием, остававшаяся закрытой на протяжении 65 лет, решила открыть врата для международной общественности, выразив готовность подписать документ об уничтожении ядерного арсенала.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча в верхах между президентом США Дональдом Трампом и председателем Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам встречи состоялось подписание документа.

Саммит, открывшийся встречей тет-а-тет, продлился 38 минут. Эта цифра выбрана неслучайно. 65 лет назад на 38-й параллели была упразднена граница между Северной и Южной Кореей. Можно предположить, что цифра "38", ранее ассоциировавшаяся с напряженностью, враждой и отмежеванием, служившая причиной развертывания военных действий, после исторической встречи будет вызывать совершенно иные, более радужные ассоциации.

Официальные делегации двух стран беседовали два часа.

Стоит отметить, что по своей значимости эта встреча ничуть не уступает знаменитой встрече между бывшим президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаилом Горбачевым на саммите в Женеве 19 ноября 1985 года. Тогда она стала началом конца "холодной войны". Саммит Рейган-Горбачев заложил основы перекройки политической карты мира.

Северная Корея также является "наследием" той самой "холодной войны". Встреча нынешних глав США и Северной Кореи привнесла оттепель в эти "холодные" отношения, даровала надежду на сотрудничество, мир и целостность в Азии.

Были и обеспокоенные данной встречей. Ее перспективы пугают покровителей Ирана и Северной Кореи. Они не скрывают своих опасений относительно сближения США и Северной Кореи.

Еще в прошлом году президент России Владимир Путин выражал протест по поводу отождествления Америкой России с Ираном и Северной Кореей. Он подчеркнул, что Россия не считает Северную Корею ядерным гигантом. Путин заявил и то, что Запад склонял Пхеньян к провокации, призывая выйти из военного соглашения.

Президент России даже оправдал наращивание Северной Кореей своего военного арсенала и проведение ею ядерных испытаний: "После Ливии и Ирака у КНДР не остается иного выхода, как обороняться".

Глава МИД России Сергей Лавров, встретившийся накануне со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо, заявил, что ядерный кризис на корейском полуострове должен решаться поэтапно.

"Относительно санкций совершенно очевидно, что, несмотря на начало переговоров по урегулированию ядерной проблемы на Корейском полуострове, до устранения запретов данный процесс не может быть завершен", - отметил Лавров. Он подчеркнул невозможность достижения решения вопроса одной встречей.

Беспокойство Кремля следует воспринимать как должное, поскольку Москва на протяжении 65 лет всесторонне поддерживала Северную Корею, сыграв главную роль в устройстве этой страны. Именно Россия содействовала освоению Северной Кореей атомной технологии. Поэтому встреча Ким Чен Ына с президентом страны Дональдом Трампом, применившим санкции в отношении России, вполне естественно беспокоит Кремль.

Следует учитывать и то, что Северная Корея граничит с Россией.

Долгие годы США подозревали Северную Корею в передаче ядерной технологии и технологии управления баллистическими ракетами Ирану. В минувшие годы Тегеран и Пхеньян связывали весьма тесные отношения.

Еще одной заинтересованной стороной в данном вопросе, способной осложнить встречу, был Китай. Торгово-экономические договоренности между Пекином и Вашингтоном в преддверии саммита нейтрализовали Китай, способствовали его содействию проведению саммита.

Комментируя 11 июня встречу между главами США и Северной Кореей, пресс-секретарь МИД Ирана призвал Северную Корею быть начеку. Он подчеркнул, что его страна скептически относится к поведению США.

Таким образом, как заявил Ким Чен Ын, преодолев многочисленные препятствия, завершился саммит, который можно считать важным событием в мировой истории. После этого можно предположить, что это приведет к улучшению двустороннего взаимодействия, а также потеплению отношений с Южной Кореей. Разумеется, подвижки в этом вопросе в первую очередь будут зависеть от шагов Северной Кореи в направлении разоружения Корейского полуострова. Последние события дают основание утверждать о необратимости сближения между Вашингтоном и Пхеньяном. Сблизившись с Северной Кореей, Америка пополнила список союзников. Таким образом, встреча между главами США и Северной Кореи стала фундаментом для реализации крупных проектов, построения сотрудничества и даже объединения двух Корей.

В свое время экс-президент США Джордж Буш-младший неслучайно причислил Северную Корею, Иран и Кубу к "осям зла" (англ. Axis of evil). Предпринимаются серьезные шаги для развития отношений между Кубой и США. Прошедший саммит открыл перспективы устранения одной из этих "осей".

Кстати, 14 июня Дональду Трампу исполнится 72 года. Встреча с северокорейским лидером может считаться своеобразным подарком ко дню его рождения.