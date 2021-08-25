САМ СЕБЕ ВРАГ, или Как Армения не дает расти своей экономике

Ситуация могла бы быть лучше, если бы чиновники, не отвлекались от цели вывести страну из глубокого кризиса на абсурдные политические козни против соседей

Экономика Армении в ближайшие годы не сможет выйти на прогнозируемые правительством темпы роста, страну охватила "неприличная", как ее называют местные эксперты, инфляция, безработица, наблюдается сильный отток инвестиций. Хотя ситуация могла бы быть лучше, если бы чиновники, отвечающие за экономическое развитие страны, не отвлекались от цели вывести страну из глубокого кризиса на абсурдные политические козни против соседей.

Только цифры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, 18 августа представляя программу правительства на ближайшие 5 лет, заявил, что правительство поставил задачу до 2026 года обеспечить минимальный ежегодный рост ВВП на уровне 7%. Как пишут СМИ, он обещал, что при наличии благоприятной внешней среды этот рост планируется довести до 9% ежегодно. Также, по словам премьера, в ближайшие годы поставлена задача снизить безработицу до менее 10%, вместо нынешних 30%.

Тут отметим, что международные финансовые институты, в свою очередь, уверены, что выйти дальше 5%-го роста Армении не удастся, и то через пару лет. Так, Всемирный банк прогнозирует, что экономика Армении в 2021 году вырастет на 3,4%, в 2022 году ожидается рост на 4,3%, а в 2023 году – на 5,3%. Об этом говорится в опубликованном в июне докладе ВБ "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects). МВФ прогнозирует рост ВВП Армении в 2021 году на уровне 1%. Согласно новым оценкам Валютного фонда, в 2022 году экономика страны все же вырастет на 3,5%. Инфляция в стране в 2021 году, по мнению аналитиков МВФ, составит 3,9%, в 2022 году - 3,2%. По прогнозам Евразийского банка развития (ЕАБР), ВВП Армении в 2021 году по базовому сценарию составит 3,3%, а по рисковому – 1,8%.

При этом, экономический рост Армении в госбюджете на 2021 год предусмотрен в размере 3,2%, а инфляция заложена на уровне 4% (±1,5%).

Тормозящий фактор

Надо сказать, даже эти цифры могли бы выглядеть вполне оптимистичными, если учесть, что из-за коронавирусной пандемии и прошлогодней войны экономика этой страны по итогам 2020 года сократилась на целых 7,6%.

Получается, что основным тормозящим фактором экономического развития Армении действительно был Карабахский конфликт. Ведь в этом году влияние пандемии на мировую экономику хоть и ослабло, но продолжает давать о себе знать практически по всем сегментам. В стране наблюдается отток капитала, о чем бьют тревогу местные эксперты. Но при этом наблюдается оживление экономической активности и строительного сектора.

Единственное, что изменилось за год – это решился Карабахский конфликт. И случилось то, о чем беспрерывно твердили азербайджанские эксперты, с решением Карабахского конфликта, экономика Армении начала оживляться. Если так, то логику (хотя, скорее, ее полное отсутствие) армянских властей, все еще пытающихся играть на реваншистских настроениях, дестабилизировать достигнутый мир, нам, простым смертным, не понять… Ведь гораздо полезнее для страны, благосостояние ее населения, наконец-то, успокоиться и заняться решением внутренних экономических проблем, которых, кстати, за 30 лет скопилось ой как много.

Неприличная инфляция

Именно из-за этих проблем армянские эксперты уверены, что в стране нет условий для обещанного властями минимального 7%-ного экономического роста на ближайшие годы. Более того, экономика Армении "трещит по швам", и нужны срочные меры, чтобы вывести ее из глубокого кризиса. Как заявил СМИ депутат парламента этой страны Тадевос Аветисян, "у меня есть опасения, что вместо обещанного 7%-го роста экономики мы получим 7%-ую инфляцию. Зарплаты за последние 7 месяцев выросли в среднем на 5,4%, в то время как продовольственные продукты подорожали в среднем в три раза. Эти показатели не только характеризуют истощающуюся экономику, но и способствуют дальнейшему обеднению населения", — отметил депутат.

По мнению руководителя исследовательского центра “Альтернатива”, члена Евразийского экспертного клуба Татула Манасеряна, "очевидно, что поставленные правительством цели требуют улучшения инвестиционной атмосферы, ликвидации бюрократических барьеров, а также консолидации всего экономического потенциала, поскольку страна маленькая, а ресурсы ограничены".

По мнению армянских аналитиков, что затягивание пандемии приведет к более длительному восстановлению армянской экономики, и в результате реализации рискового сценария рост ВВП Армении в 2021 году составит всего 1,9%.

Хуже всего ситуация с инфляцией: по данным Национального статистического комитета Армении, в июле цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки выросли на 13,5% в годовом исчислении, что стало самым большим скачком с 1990-х годов. Как отмечают аналитики, это "неприлично высокий уровень" роста цен на продукты питания.

В ответ на это 3 августа Центробанк Армении повысил базовую ставку рефинансирования в пятый раз менее чем за восемь месяцев, предупредив, что высокие темпы инфляции в стране сохранятся в ближайшие месяцы. Естественно, все это – неблагоприятная ситуация для бизнеса и инвестиций для любой страны, не говоря уже о том, что эти факторы, безусловно, влияют на рост бедности в стране, существенно снижая уровень благосостояния населения.

Выходом из ситуации в самой Армении называют развитие аграрного сектора и экспортоориентированных сегментов производства, стимулирование капиталовложений в них. Здесь же опять многое упирается не только и даже не столько на внешние факторы, сколько на политическую стабильность в регионе и в самой Армении. Поэтому, если эта страна желает выйти из кризиса и позволить своей экономике насладиться хотя бы небольшим ростом ВВП, то другого выхода, чем направить свое время и силы на решение насущных проблем, а не создание новых, заведомо проигрышных, нет.

Эксперт Гулу Нуриев