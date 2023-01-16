Садись, Армения, опять двойка - теперь по статистике

О доходах государственного бюджета в 2022 году в Азербайджане в сравнении с Арменией

Несмотря на все попытки реанимировать постпандемическую экономику Армении, потерпевшей в 2020 году сокрушительное военное поражение, правительству "реформаторов" так и не удалось преодолеть застарелые барьеры, уже три десятка лет мешающие республике полноценно интегрироваться в хозяйственное и инфраструктурное пространство региона.

Невовлеченность Армении в региональную систему разделения труда, отсутствие выхода к узловым транспортным хабам и источникам доступной энергии, в силу упрямого нежелания нормализации дипломатических и торгово-экономических связей с Турцией и Азербайджаном, уже многие десятилетия оборачивается ущербным состоянием экономики "страны камней". Отсутствие реальных результатов в правительстве, армянские СМИ и соцсети пытаются компенсировать подтасовкой статистики и различными уловками.

К очередной попытке подмены фактов сегодня прибег ряд армянских интернет-ресурсов, пытаясь сравнить статистику по налоговым поступлениям Азербайджана с бюджетными доходами Армении.

Армянские СМИ сослались на опубликованную сегодня в Азербайджане информацию о возросшей динамике налоговых поступлений в государственный бюджет. В 2022 году налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили 15,541 млрд манатов ($9,142 млрд долларов) в том числе по ненефтяному сектору поступления увеличившись на 27,9%, составив почти 8,135 млн манатов или $4,785 млрд. Основываясь на этих данных армянские источники сделали вывод, что не обладающая нефтедолларами Армения, доходы бюджета которой в минувшем году составили чуть более $4,901 млрд, превысили ненефтяные доходы азербайджанского бюджета.

В Азербайджане уже привыкли к постоянным искажениям информации со стороны армянских СМИ, в некорректном сравнении статистических данных. Собственно, именно об этом и идет речь в данном случае.

Только по предварительным оперативным данным министерства финансов Азербайджана, общие доходы государственного бюджета страны в 2022 году составили 30,660 млрд или $18,035 млрд долларов США, в том числе ненефтегазовые доходы бюджета составили 15,279 млрд манат или $8,987 млрд долларов США. Ведь в ненефтяные доходы азербайджанского бюджета включается не только налоговая составляющая, но и поступления по линии Госкомтаможни, других государственных органов. Что же касается доли поступлений по линии Государственной налоговой службы по ненефтяному сектору, то она составляет 53,2% от общих ненефтегазовых доходов бюджета – а именно чуть более $4,785 млрд долларов США.

Для сравнения, все доходы государственного бюджета Армении в 2022 году составили $4,901 млрд, таким образом, только ненефтегазовые доходы бюджета Азербайджана превышают все доходы бюджета Армении в 1,8 раза.

Армянские СМИ некорректно сравнили все доходы бюджета Армении с несырьевыми налоговыми поступлениями в бюджет Азербайджана, по всей видимости умышленно скрыв, что кроме налоговых поступлений, ненефтяные доходы бюджета Азербайджана имеют и другие источники поступлений.

Никто из журналистов, даже не удосужился проанализировать простые цифры. Видимо врать своему населению стало для них хорошим тоном.

Армения, страна десятилетиями живущая за свет подачек диаспоры и России, пытается пытается "доказать" нам, какой развитой она является. Так почему же, будучи такой развитой, за все эти годы она осталась за бортов крупнейших региональных проектов? Крупные компании приходили в Баку, однако ни разу не приходилось видеть, чтобы узловым центром какой-то компании был Ереван.

Армения постоянно вымаливает у запада и тех же США побольше дотаций в бюджет. Баку же никогда ничего не просит, поскольку Азербайджан давно превратился в страну с высоким средним доходом для международных организаций. Наша страна неоднократно становилась лидером по развитию в мировых рейтингах. Чего же добилась Армения? - Непонятно. Никогда не приходилось слышать, чтобы Армения когда-либо выбилась в лидеры.

P.S.

Мы уже привыкли к постоянным искажениям информации со стороны армянских СМИ…. Видимо необходимо научить их статистике, работе с данными…. Мерседес необходимо сравнивать с BMW, на худой конец с Audi, но никак не с "Запорожцем". Ну и цифры вещь упрямая…