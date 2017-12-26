Рыночная доля биткоина постепенно сокращается

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Рыночная доля биткоина на мировом рынке криптовалюты постепенно снижается. Как сообщает Report, ровно год назад, 27 декабря, данный показатель был равен 87,94%, сегодня же он составляет 44,1%. В течение года минимальная доля биткоина на рынке была зафиксирована 18 июня (37,81%).

Аналитическая группа Report не исключает возможность постепенного сокращения доли биткоина на криптовалютном рынке. Постепенно на смену биткоину могут прийти его альтернативы – алткоины, более выгодные и отвечающие требованиям времени.

"К примеру, используемый в основном европейскими банками в денежных переводах Ripple представляется более интересным и перспективным вложением. Известный как один из консервативных банков Турции Akbank также объявил о начале денежных переводов посредством Ripple, что позволит сэкономить значительную сумму денег", - говорят аналитики.

По их мнению, через определенное время количество криптовалют во всем миру сузится до нескольких, а возможно, до одной, которая будет использоваться во всех транзакциях.

Напомним, что сейчас на криптовалютном рынке насчитывается 1 382 алткоина и 7 887 бирж. Совокупная капитализация рынка составляет 585 млрд долларов.