​Россию, отправившую в Сирию армию, ждет участь СССР - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В то время, как Европа переживает кризис бежавших из Сирии и других стран мигрантов, звучат серьезные обвинения и заявления касательно оказываемой Россией помощи правительству Башара Асада.

Почему по отношению к Москве выдвигаются подобные обвинения? Что даст Кремлю помощь, оказываемая Сирии?

Болгария закрыла свои воздушные границы российским самолетам, предположительно оказывающим гуманитарную помощь Сирии.

Вслед за этим официальные представители США выступили с предположением по поводу отправки Москвой в Дамаск двух десантных и одного военного кораблей. Представитель Пентагона отметил, что за последние несколько дней на территорию Сирии приземлились как минимум три российских военно-транспортных самолета.

Американцы также признались, что не могут понять, с какой целью Россия отправила военных в Сирию.

Согласно некоторым сообщениям, российские войска участвуют в военных операциях в Сирии и там служат российские морские пехотинцы.

На подобные заявления руководитель пресс-службы МИД России Мария Захарова ответила следующим образом: "Я могу подтвердить и неоднократно повторить, что в Сирии есть российские военные специалисты".

По ее словам, российские специалисты оказывают сирийским военнослужащим помощь в изучении поступающей на территорию страны техники: "Мы никогда не скрывали наше военно-техническое сотрудничество с Сирией. Недавно мы направили в Сирию оружие и военную технику. Мы осуществляем процесс в соответствии с международным правом и на основе контрактов".

Напомним, что Россия посылает это оружие и военную технику в соответствии с заключенным с режимом Башара Асада контрактом. Российские специалисты также проводят инструктаж военнослужащих.

Кстати, следует отметить, что и во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Джон Керри выразил обеспокоенность возможным военным преобладанием Москвы в Сирии.

Одним из факторов, влияющих на усиление противоположной стороной обвинений против Москвы, является распространение в соцсети фотографий находящихся в Сирии российских военнослужащих.

Однако на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что пока рано говорить об участии российских военнослужащих в боях в Сирии.

Следует затронуть еще один вопрос: единственная база бывшего СССР на Ближнем и Среднем Востоке остается лишь в сирийском порту Тартус. Эта база создана в 1971 году. Указанная воинская часть обеспечивала деятельность тогдашнего советского военного флота в Средиземном море.

Тартус расположен в 25 км от сирийско-ливанской границы и 220 км северо-западней Дамаска, контролируемого связанными с Башаром Асадом военнослужащими. В расположенной там базе служат российские военнослужащие.

Башар Асад заявлял о поддержке попыток Москвы провести переговоры с поддерживаемой Ираном и Россией сирийской оппозицией. Что же касается поддерживаемой Западом оппозиции, они не обращают внимания на предложения Тегерана и Москвы касательно переговоров.

Тегеран и Москва не только признают, но и оказывают помощь правительству Сирии, объявленному незаконным не только со стороны США и стран Евросоюза, но и Турцией, арабскими государствами залива и Египтом.

Не секрет, что Россия и Иран пользуются этой поддержкой как щитом против оказываемых Западом давлений.

Вчера высший духовный лидер Ирана аятолла Сайид Али Хаменеи заявил, что они "по конкретным причинам провели с США переговоры лишь по ядерной программе". Эти его слова дают основание предполагать отсутствие между США и Ираном договоренности в сирийском вопросе. Другими словами, этим иранский лидер в очередной раз заявляет Москве и международной общественности о неизменности своей позиции в вопросе поддержки Башара Асада.

Как видно, одна из причин неразрешения конфликта в Сирии связана с Россией, пытающейся защитить свои интересы на Среднем Востоке.

Москва демонстративно показывает свое желание стать основным игроком в данном регионе и при попытке помешать этому она всячески будет мешать воцарению стабильности.

Кроме того, Кремль пытается в перспективе защитить свою единственную базу на Ближнем и Среднем Востоке.

Россия затрудняется в вопросе возвращения в военные базы и в страны, где в свое время размещались военные базы СССР.

Если верить заявлению Владимира Путина, можно выдвинуть несколько предположений касательно неучастия России в активных военных операциях в Сирии:

- В связи с Украиной Россия столкнулась с рядом санкций Запада, что отрицательно сказалось на экономике страны и международном имидже. Россия не захочет создать для себя дополнительные проблемы, открыто участвуя в военных операциях в Сирии;

- Желающая вернуться в регион Россия не хочет создавать дополнительные проблемы с арабскими государствами;

- Участие в многочисленных военных конфликтах требует достаточно крупных затрат. При нынешних финансовых трудностях Москва не пойдет на это;

- Она делает выводы из горького опыта СССР, участвовавшего во всех конфликтных регионах;

- Она не захочет остаться лицом к лицу с объединенными силами развитых стран мира и пр.

Таким образом, за 69 лет существования бывший СССР встал на борьбу с империализмом и попытался осуществить свой замысел и идеологию.

Результаты этого известны всем. С этой точки зрения можно предположить, что Россия сделала из всего этого вывод.

Можно также предположить, что Москва отдаст предпочтение гибридной войне не близ своих границ, а довольно далеко от них.