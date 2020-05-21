Российский политолог: Время Пашиняна на исходе - КОММЕНТАРИЙ

Евгений Михайлов https://report.az/storage/news/0c623112d9ed286935c0acdd034e3b58/7e09aa7c-04e5-42a0-96ae-1614509765ab_292.jpg

"В последнее время очень трудно понять действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Совершенно очевидно, что лидеры государств, которые не хотят провоцировать эскалацию конфликта на оккупированных территориях, не ездили бы на "инаугурацию" неких руководителей непризнанных никем территорий".

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов, комментируя намерение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить церемонию так называемой "инаугурации" главы сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Араика Арутюняна.

"Я считаю, что Никол Пашинян пытается усидеть на своем стуле, утихомирить карабахский клан, который видит, что пришедшие вслед за Пашиняном политики идут на конфронтацию с Россией, которая усилила риторику по деоккупации азербайджанских районов. Здесь нет уже никакого смысла в действиях Пашиняна. Он делает то, что делает. Вызвать какой-то негатив Баку? Это смешно. Баку уже понимает, кто такой Пашинян и, на мой взгляд, вообще не стоит воспринимать это как попытку вызвать конфликт между Баку и Ереваном. Он уже давно есть. Баку уже сформировал мнение в отношении современного руководства Армении. Я думаю, что все это попытки удержаться какое-то время на плаву. Очевидно же, что время Пашиняна на исходе. Народ недоволен экономическим спадом, результатами противодействия коронавирусу и конечно же резким охлаждением отношений Еревана с Москвой".

По словам эксперта, без Москвы Пашинян и сама Армения потеряют все, вплоть до потери государственности.

"В период, когда нужно сфокусироваться на мирном решении нагорно-карабахского конфликта, и Москва в этом вопросе предлагает поэтапное урегулирование, Пашиняна идет наперекор всему, уверен, и мнению Москвы. Не думаю, что в Москве одобрят подобный шаг, но, судя по всему, Пашиняну уже все равно. Москва уже давно дала ему сигнал о том, что он не прав по многим направлениям".

Подобные действия Пашиняна, отмечает политолог, ни к чему хорошему в итоге не приводят: "Это позиция Армении, которая уже загнана в угол. Со всех сторон находятся соседи, которые не понимают, что им делать с этой республикой, которой предлагают варианты выхода из кризиса, но она считает, что она, "великая и древняя", способна диктовать условия. Это не так, и время покажет, кто был прав".