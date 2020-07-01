​Российский политолог: Армения имитирует переговоры

30 июня при посредничестве сопредседателей ОБСЕ состоялась встреча в формате видеоконференции между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном. Одной из тем переговоров между министрами стала тема изменения инфраструктуры и незаконная деятельность Армении на оккупированных азербайджанских землях. Этот вопрос для российского бюро Report прокомментировал российский общественный деятель, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Когда Азербайджан поднимает вопрос о недопустимости изменения инфраструктуры оккупированных территорий - это позиция абсолютно легальная с точки зрения международного права. Эта дорога может использоваться для переброски воинских подразделений в случае боевых действий", - отметил он.

По словам политолога, такого формата переговоры между министрами нужны для поддержания диалога: "В то же время, думаю, Азербайджан прекрасно понимает, что Армения стремится к переговорам ради переговоров, то есть к переговорам, имитирующим этот процесс. И пока Азербайджан не стукнет кулаком по столу, Армения на содержательный разговор идти не будет".