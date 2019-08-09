Эксперты: Пашинян пытается восстановить свой рейтинг на фоне обваливающейся экономики Армении - МНЕНИЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, делая заявления в Нагорном Карабахе, пытается намеренно спровоцировать азербайджанскую сторону, добиваясь возобновления военных действий, чтобы из "агрессора попытаться превратиться в жертву". Об этом Report заявил российский эксперт Виталий Арьков.

В.Арьков считает, что Пашинян пытается восстановить свой рейтинг на фоне обваливающейся экономики Армении. "Неспособность Пашиняна сотворить с ней чудо была очевидна сразу, но живущее в беспросветной нищете большинство армянского населения готово было поверить кому угодно, даже черту", - добавил эксперт.

"Народу Армении вновь достанется дырка от бублика и самое страшное - тысячи гробов и тысячи покалеченных из Нагорного Карабаха. По прихоти Пашиняна трагедия может вернуться во многие армянские семьи", - считает российский эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, не менее важной причиной визита Пашиняна в Ханкенди и его участие на открытии "панармянских игр", является намерение получить "контроль" над сепаратистским режимом в Карабахе: "Никол Пашинян и стоящие за ним группы обеспокоены тем, что Нагорный Карабах остается едва ли не единственной территорий, где органы власти "не зачищены" новой командой от людей прежней власти".

В свою очередь ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков считает, что для Н.Пашиняна поездка в Карабах играет больше внутриполитическую роль.

"Отметим только один фактор: важный ресурс Никола Пашиняна, который позволял ему добиваться своих целей в 2018 году – способность оперативно мобилизовать своих сторонников на массовые уличные акции. Однако митингов в поддержку премьера в самой Армении, сравнимых по масштабу с крупнейшими прошлогодними акциями - тем же митингом на площади Республики в Ереване в августе 2018 года - не проходило давно, майские акции по блокаде судов многие критики правительства называли как раз показателем снижения мобилизационных возможностей команды Н.Пашиняна. При всех нюансах, действующему премьеру Армении важно поддерживать образ успешного трибуна и митингового оратора – в том числе и таким способом", - cчитает М.Нейжмаков.

"Никол Пашинян находится у власти уже более года – это период, по прошествии которого у избирателей, как правило, возрастает запрос не на "надежду", как таковую - то есть, программы и планы, а на "честный разговор". Поэтому большой вопрос, насколько эффективно "выстрелят" тезисы премьера Армении, касающиеся "планов-2050". Впрочем, возможно их адресатом была не столько аудитория в самой Армении, сколько представители диаспоры", - отметил М.Нейжмаков.