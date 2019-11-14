Российский эксперт: Имиджу армянского лобби в США нанесен колоссальный урон

Сенатор Линдси Грэм нанес колоссальный урон имиджу армянского лобби в США. Об этом Report заявил российский эксперт Евгений Михайлов, комментируя блокировку в Конгрессе США резолюции о признании так называемого "геноцида армян" со стороны сенатора Линдси Грэма.

"Блокировка резолюции о признании мнимого геноцида армян в Османской империи как никогда показала реальное место Еревана во внешней политике Вашингтона. А оно нужно только для давления на турок и не более", - считает Е.Михайлов.

По его словам, Анкара не намерена вестись на поводу у прошлого.

"В Вашингтоне не все так глупы и прекрасно осознают, что армянский вопрос для турок скорее не "красная тряпка", а просто очередной раздражитель турецко-американских отношений. В случае их разрыва Вашингтон может потерять многое и прежде всего крупнейшего союзника в НАТО", - указал российский аналитик.

Эксперт отметил, что мир стал свидетелем не только поражения армян, лоббировавшей признание "геноцида", но и некоего посыла американского президента Дональда Трампа и его администрации всей армянской диаспоре, проживающей в США.

По его мнению, в блокировке резолюции не последнюю роль сыграла еврейская община в США, которая "свысока наблюдает за потугами иного народа признать то, чего не было".

"Если Холокост и уничтожение нацистами евреев - это исторический и признанный факт всем миром, и еврейский народ по праву получил полученные компенсации за страдания, то в армянском желании наказать турок, на мой взгляд, таится не только получение неких компенсаций, но и попытка потребовать возврат мифических территорий "Великой Армении", что, в принципе, невозможно", - добавил Е.Михайлов.

По его словам, сами события 1915 года в Османской империи мало изучены историками, потому не должны выноситься на некое политическое обсуждение между двумя державами.

"Хочу отметить, что начало XX века принесло горя многим народам, так что давайте не будем заниматься профанацией в попытке признания геноцида всех, кто в то время пострадал, вместо признания исторических ошибок и выводов о том, как не совершить подобного в наше время", - резюмировал эксперт.