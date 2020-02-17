Российский эксперт: Бессилие Пашиняна признали и в Ереване - КОММЕНТАРИЙ

Слабость позиции премьер-министра Армении Николы Пашиняна в полемике с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Мюнхене подвергли жесточайшей критике в самом Ереване. Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов, комментируя полемику главы азербайджанского государства Ильхама Алиева и армянского премьера Николы Пашиняна в ходе панельных обсуждений на тему нагорно-карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мюнхенская встреча президентов Азербайджана и Армении выявила для всего мира абсолютное несоответствие премьера Пашиняна занимаемой должности. Более удрученного политика на момент встречи сложно себе и представить", - заявил Е.Михайлов.

По его словам, его выступление по нагорно-карабахской тематике были абсолютно проигрышным в глазах мирового сообщества на фоне уверенного выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Видно сразу, у кого какая выучка - институт дипломатических отношений или написание статеек на уровне республики с двухмиллионным населением", - добавил эксперт.

Он отметил, что азербайджанский президент свое выступление строил на основе международного права, а армянский премьер – "только на мифах о Великой Армении".

"Неслучайно его бессилие была отмечено и в самом Ереване, где он был подвергнут жесточайшей критике за слабость, выказанную на полях Мюнхенской конференции. Не нужно быть большим психологом и физиономистом, чтобы даже взглянув на фото, где Алиев и Пашинян пожимают друг другу руки, увидеть насколько обыгрывает президент Азербайджана Пашиняна как физически, так и эмоционально. На фоне уверенного в своей правоте лидера азербайджанского народа Пашинян отводил в сторону взгляд и не смотрел в лицо, как застенчивая девушка, которую пытаются с кем-то познакомить…", - резюмировал Е.Михайлов.