Российские политологи о выступлении президента Азербайджана на сессии клуба "Валдай"

"Ильхам Алиев очень хорошо выступил на сессии клуба "Валдай"".

Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев, комментируя выступление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на сессии клуба "Валдай".

"В своей речи он отметил, что Россия и Азербайджан поддерживают друг друга в самых важных и насущных вопросах, приведя в пример июньскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, когда обсуждался вопрос о возвращении Российской Федерации в эту организацию. Спасибо азербайджанским друзьям за то, что в полном составе проголосовали за Россию. Это очень символичный шаг".

А.Токарев особо обратил внимание на часть выступления Ильхама Алиева касательно нагорно-карабахского урегулирования. "Президент Алиев сказал: "Карабах - это Азербайджан. И восклицательный знак", напомнив о резолюциях Совета Безопасности ООН, о том, что Армения оккупировала азербайджанские территории и не признает этого".

В свою очередь руководитель Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Эдуард Соловьев заявил, что в ходе встречи с президентом России В.Путиным президент Азербайджана И.Алиев отметил позитивную динамику в отношениях двух стран.

"В частности, вырос турпоток из РФ в Азербайджан, достигнув в 2018 году отметки в 880 тыс. человек, возросли взаимные инвестиции (причем накопленные российские инвестиции в Азербайджане достигли 4,6 млрд долларов). Поступательно развивается сотрудничество в гуманитарной сфере. Президент Азербайджана особо отметил, что в университетах страны более 25 тыс. студентов обучаются на русском языке. В Азербайджане на протяжении многих лет функционируют филиалы ряда российских ВУЗов. В стране работают сотни школ с преподаванием на русском языке, и в них обучается более 130 тыс. школьников", - сказал он.

Политолог также подчеркнул, что сотрудничество в сфере образования, особое отношение к русскому языку в Азербайджане создают великолепный задел для развития отношений между нашими странами и народами в перспективе.

"Эта картина была бы совершенно идиллической, если бы не последствия карабахского конфликта, преодолению которых была посвящена примерно половина речи И.Алиева, обратившего внимание на нерасторопность международных посредников и неэффективность ООН. Тем не менее, у Азербайджана есть поводы для законной гордости достигнутыми успехами в социально-экономическом развитии страны, в поддержании высоких темпов роста", - подчеркнул Соловьев.

Э.Соловьев обратил также внимание на фразу президента И.Алиева о том, что страна остается важным геополитическим узлом и транспортно-логистическим мостом, соединяющим Север с Югом и Запад с Востоком.

"Тема этого года на Валдайском форуме звучит как "Заря Востока и мировое политическое устройство". Из выступления И.Алиева отнюдь не следует, что сотрудничество с Востоком единственный приоритет страны. Официальный Баку открыт для взаимодействия "по всем азимутам". Но сам факт выступления президента Алиева на форуме и интенсивность его личных встреч с В.Путиным свидетельствуют о том, что развитие отношений с северным соседом и далее будет занимать важное место во внешней политике страны", - заключил эксперт.

Игбал Рустамов