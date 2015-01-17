​Ильгар Велизаде: В Армении пытаются сфальсифицировать ситуацию и найти внешнеполитический след инцидента в Гюмри - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "На протяжении многих лет военная база в Гюмри позиционировалась как защитник национальных интересов армянского народа, причем позиционировалась не столько российскими официальными властями, сколько официальным Ереваном. Армянская власть, грубо говоря, прикрываясь этой базой, защищала свои "шкурнические" интересы". Об этом Report заявил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя антироссийские волнения в Армении.

Он отметил, что инциденты на российской базе в Гюмри не единичны: "В армянской прессе систематически замалчивались очень многие факты про неуставные действия военнослужащих российской базы в Гюмри. Иногда данные факты просачивались в СМИ и правящие круги всячески пытались это замять и спустить все на тормозах".

И.Велизаде выразил мнение, что армянское политическое руководство сейчас в спешном порядке пытается найти какие-то аргументы для того, чтобы ответить своему же собственному народу на простые и естественные вопросы.

"Я думаю, что в рамках интенсивных переговоров с Россией - это видно по сообщениям в СМИ - армяне просят помощи, чтобы сбить накал в обществе", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что российская сторона сегодня настаивает на том, чтобы этот солдат предстал перед российским судом и понес наказание на территории РФ потому, что он нарушил целый ряд законов России, в результате чего возникла дилемма. "Естественно, армянское руководство всяческим образом пытается сделать хорошую мину при плохой игре, создавая видимость, что контролирует ситуацию и ведет переговоры с российской стороной, безрезультатно, судя по всему", - сказал И.Велизаде.

Он также выразил мнение, что в Армении на данный момент наблюдаются попытки сфальсифицировать ситуацию и найти какой-нибудь внешнеполитический след.