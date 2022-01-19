Россия-НАТО: Очередной виток масштабной конфронтации?

Ввод Россией миротворческих сил ОДКБ в Казахстан на короткий срок являлся отвлекающим маневром страны от главных усилий президента РФ Владимира Путина - дестабилизировать Украину и запугать Европу и США, чтобы они пошли на некоторые уступки в отношении ев

Ввод Россией миротворческих сил ОДКБ в Казахстан на короткий срок являлся отвлекающим маневром страны от главных усилий президента РФ Владимира Путина дестабилизировать Украину и запугать Европу и США, чтобы они пошли на некоторые уступки в отношении европейской безопасности.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза.

По его мнению, Путин знает, что нет никаких шансов на то, чтобы США или их союзники по НАТО приняли его требования о невступлении Украины или Грузии в НАТО или отвода войск Альянса, поэтому у него есть повестка дня, отличающаяся от поиска общей точки зрения или улучшения отношений.

“Я думаю, что президент Путин пытается сделать следующее. Во-первых, продолжать оказывать давление на президента Украины Зеленского и дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы страна не подходила по стандартам для членства в НАТО. Во-вторых, считаю, что президент Путин использует угрозу очередного вторжения в Украину и срыва переговоров с НАТО и США для отказа от них и для попыток запугать европейских союзников США. Но это не работает”, - сказал он.

Мэтью Брайза

Брайза также рассказал о шагах, которые, по его мнению, НАТО может предпринять, если Россия усилит свою агрессию в отношении Украины: “В этом случае мы определенно увидим значительно больше войск НАТО в Восточной Европе, то есть в странах Балтии и Польше. Также сможем наблюдать, что больше оружия продается и передается Украине из США и других членов НАТО. Другими словами, президент Путин получил бы именно то, против чего он выступает".

Он также не исключил введение экономических санкций в отношении РФ, "включая потенциальные санкции против личных, финансовых активов Путина и других экономических активов за пределами России".

По его мнению, президент Путин считает, что, соглашаясь на переговоры с НАТО, он каким-то образом что-то ей дает. "США и их союзники сохраняют сильную солидарность, другими словами - сильное единство в противодействии угрозам России и требованиям президента Путина".

В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил Report, что если США и НАТО откажутся в предоставлении гарантий безопасности России, "то в этом случае у России развязаны руки и произойдет легитимизация военно-технических решений". Поэтому, по мнению эксперта, впереди полоса достаточно масштабной военно-политической конфронтации.

"Мы не можем исключать любых сценариев развития ситуации. Россия в первую очередь работает на безопасность, потому что она неделима. Она хочет объяснить своим западным партнерам, что расширение блока НАТО не приведет к увеличению безопасности, а, наоборот, безопасность для стран НАТО ослабится. Если сейчас договориться о внеблоковом нейтральном статусе Украины, то это позволит добиться больше безопасности для НАТО, чем втягивание Украины в орбиту альянса".

Российский политолог и публицист Алексей Мухин подчеркнул в беседе с Report, что несмотря на то, что Россия и США не смогли прийти к единому политическому консенсусу, стороны учли пожелания друг друга и сейчас работают над тем, чтобы снизить международную напряженность: "Сейчас интенсивными и актуальными стали двухсторонние контакты. Жесткие требования России должны были стимулировать наших западных партнеров, чтобы увеличить контактную базу. На данном этапе речь не идет о взаимных уступках, но мы сделали переговорный процесс очень интенсивным".

По мнению эксперта, стороны в настоящее время демонстрируют свой военно-политический потенциал, по итогам которого можно будет проводить брифинги и делать выводы.

Джейла Алиева

Игбал Рустамов