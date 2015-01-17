Российский политолог: Волнения в Армении приняли антироссийский характер - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В убийстве армянской семьи, в котором подозревается военнослужащий российской базы в Гюмри Валерий Пермяков, нет никакого политического подтекста. Об этом заявил Report российский политолог Андрей Епифанцев, комментируя антироссийские выступления в Армении после убийства семьи из шести человек в Гюмри.

Политолог выразил мнение, что данная трагедия произошла, в том числе, и по вине российского командования, которому следует "проверять людей на адекватность, устанавливать нормальный контроль за нахождением людей, за оружием".

А.Епифанцев отметил, что политизирует данный вопрос армянская общественность, а волнения, которые происходят в Ереване и Гюмри, приняли антироссийский характер.

Коснувшись причин подобного волнения армянской общественности, политолог подчеркнул, что армянское общество раскололось по вопросам вхождения в состав ЕС или Таможенный союз. "Армянское общество несколько лет пытались убедить, что можно быть в составе ЕС, получая оттуда все блага, и одновременно в Таможенном и военном союзах с Россией, посредством чего РФ обеспечивала бы безопасность страны и дотировала бы Армению дешевым газом и так далее. Так не бывает. И когда в конечном итоге в прошлом году армянам это объяснили, то была определенная доля недовольства и претензии по отношению к России, и часть этого недовольства выплескивается сейчас", - заявил эксперт.

В качестве второй причины недовольства и появления антироссийских настроений политолог назвал неумение России работать и разговаривать с армянским обществом.

"Если сравнить работу России и работу Запада с армянским обществом в контексте "мягкой силы", то это небо и земля. Запад очень плотно работает с Арменией, армянским общественным мнением, выстраивая его в свою сторону. Россия не работает совсем или делает это дело совершенно топорно", - считает А.Епифанцев.

Коснувшись юридической стороны проблемы, эксперт отметил, что на данный момент непонятна ситуация с юрисдикцией по делу Пермякова.

Он указал, что, согласно статье 61 Конституции РФ, экстрадиция имеющего российское гражданство преступника в другие страны не допускается. "Кроме того, в армяно-российском договоре о военной базе существует статья об экстрадиции, в которой написано, что если преступление совершено на территории российской базы или военных объектов, то тогда будут действовать законы РФ, если на территории Армении, то тогда армянские законы, армянское следствие и юрисдикция вступают в силу", - сказал А.Епифанцев.

По мнению эксперта, теоретически Пермякова надо было выдать армянской стороне.