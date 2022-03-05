Российско-украинский конфликт: Неспособный защитить союзников Запад

Идет 10-й день с начала Россией военных действий в Украине. За прошедший период обе стороны понесли потери серьезные в живой силе и военной технике. Погибли более 2 тысяч мирных жителей Украины. По данным ООН на 2 марта, страну покинули более 1,2 миллиона

Идет 10-й день военных действий в Украине, начатых Россией. За прошедший период обе стороны понесли серьезные потери в живой силе и военной технике. Погибли более 2 тысяч мирных жителей Украины. По данным ООН на 2 марта, страну покинули более 1,2 миллиона жителей Украины. За это время прошли две встречи делегаций сторон, пытающихся договориться о прекращении боевых действий.

До начала боевых действий, Россия признала самопровозглашенные образования, так называемые Луганскую и Донецкую Народные Республики, подписав с ними соглашения о безопасности и помощи. По логике, защита должна была вестись в направлении указанных провинций. Но на деле происходит другое. Боевые действия ведутся далеко от Донбасса и Луганска.

Нынешняя ситуация стала испытанием для Западного блока. Можно ли доверять Западу, сможет ли он защитить своих союзников? Эти вопросы становятся все актуальнее.

Украина нацелена на интеграцию с Западом, с Европой. С этим связаны многие события, которые произошли в ней за последние 8 лет. За это время Россия аннексировала Крым, поддержала сепаратизм в Донбассе. А с 24 февраля Россия начала боевые действия в Украине. Что же сделал Запад? Ограничился введением санкций против России в целом и критическими заявлениями в адрес Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратились к НАТО, Европе и США с просьбой закрыть воздушное пространство над Украиной, чтобы прекратить бомбардировки с воздуха.

Д. Кулеба заявил: "Мы продолжаем борьбу против военного демарша России. Но нам нужна помощь, чтобы предотвратить атаки России с воздуха. Если вы этого не сделаете, вы будете нести ответственность за жизни граждан Украины, погибших и пострадавших от ракетных обстрелов российских самолетов”.

4 марта министры иностранных дел стран-членов альянса решили, что это невозможно, так как означает войну с Россией. В. Зеленский резко раскритиковал решение альянса, назвав его "слабым и беспомощным".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после внеочередного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе заявил: “НАТО ни в коем случае не станет непосредственным участником войны на Украине”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, однако, придерживается иного мнения, чем европейцы: “Необоснованное вторжение России в Украину является испытанием для стабильности в Европе”.

Выходит, что между США и их союзниками в Европе существуют разногласия по поводу действенной помощи Украине. Европейцы опасаются ударов России и по их территориям, не идут на открытое противостояние, а, скорее, используют Украину как инструмент давления на Россию.

Тут вспоминается позиция стран Запада, продемонстрированная в Афганистане, Ираке и Сирии. Государства-члены НАТО и коалиция ввели в эти страны войска под видом борьбы с терроризмом, защиты национальной и международной безопасности, распространения демократических ценностей.

Однако сейчас война подошла прямо к границам ЕС, но никто не решается на более серьезную помощь Украине. Получается, что Украина берет на себя удар и защищает Альянс от возможных перспектив угроз и давления.

Таким образом, Запад не может защитить своих союзников. И этому, в том числе мешают его связи с Россией, наследницей бывшей СССР. Изгнание движения ”Талибан" из Афганистана и возвращение его к власти - наглядное тому доказательство.

То, что произошло в августе 2008 года в Грузии, похоже на то, что происходит сейчас в Украине. Можно сделать вывод, что игнорирование того, что произошло 14 лет назад, привело к тому, что происходит сегодня.