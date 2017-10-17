Российский политолог: Атмосфера на встрече президентов в Женеве говорит о желании взять предвыборную паузу - МНЕНИЕ

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Атмосфера на встрече президентов Азербайджана и Армении в Женеве была обусловлена близостью предвыборного периода и сокращением президентских полномочий в Армении.

Об этом заявил Report российский политолог, научный сотрудник Института Экономки РАН Александр Караваев, комментируя итоги встречи президентов, прошедшей в Женеве накануне.

"Понятно, что атмосфера на встрече президентов продиктована, видимо, совпадающей с двух сторон необходимостью взятия паузы на 2018 год. Они встречались уже заранее готовыми к тому, чтобы договориться о паузе на предвыборный период в Азербайджане и Армении", - считает А.Караваев.

Политолог выразил мнение, что причина благодушного настроя Сержа Саргсяна в комментариях для армянской диаспоры в посольстве Армении в Швейцарии скорее всего связана с его уходом.

"Как бы ни развивались дальнейшие события в Армении, должность президента уже не будет иметь того веса. Также личные перспективы Сержа Саргсяна уже могут быть не связаны с президентством", - отметил А.Караваев.

Сотрудник института РАН отметил, что встреча глав государств в столь непринужденной обстановке свидетельствует о намерении заложить повестку для будущих встреч, учитывая возможность паузы в переговорном процессе в связи с выборами.

"Они могут неким образом закладывать повестку будущего. Однако реальность, к сожалению, другая - продолжающиеся инциденты, обстрелы на границе выходят за рамки контроля обоих лидеров. Сама логика процесса и влияние третьих сил, в том числе и диаспоры, к сожалению, идет вразрез с теми идеями, которые президенты могут закладывать на будущее в рамках подобных встреч", - резюмировал А.Караваев.