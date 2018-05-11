Российский эксперт: Выход США из ядерной сделки ведет к усилению конфронтации в регионе - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из "ядерной сделки" с Ираном из-за внешнего и внутреннего давления, так как в Белом Доме сегодня превалируют сторонники жесткой линии в отношении Тегерана".

Об этом заявил Report российский военный эксперт Юрий Лямин, комментируя недавнее решение президента США Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД).

"Выход США из соглашения по ядерной программе Ирана был ожидаем, чему поспособствовали как внутренние, так и внешние причины. Как сам Трамп, так и влиятельные силы в Республиканской партии жестко критиковали СВПД еще до победы на президентских выборах", - напомнил Ю.Лямин.

По его словам, кадровые перестановки за последний год в администрации президента США привели к тому, что там сейчас превалируют сторонники максимально жесткой линии в отношении Ирана.

"Кроме того США сейчас во многом отдали политику на Ближнем Востоке на откуп их главным союзникам там - Израилю и Саудовской Аравии, которые выступают главными региональными противниками Ирана и тоже против СВПД", - добавил эксперт.

Говоря о перспективах влияния выхода США из "ядерной сделки" и наложения новых санкций на регион Ближнего Востока и Ирана, он указал, что президент Ирана Хасан Роухани на данный момент пытается спасти останки соглашения, пусть и без США.

"Проблема в том, что вновь вводимые американские секторальные санкции против иранских банков, нефтяной промышленности и так далее будут вновь отпугивать иностранные компании от дел с Ираном и европейских компаний. Это, в первую очередь, из-за их тесных связей с США. Как результат, Евросоюзу будет нереально сохранить торговые связи с Ираном на прежнем уровне", - подчеркнул Ю. Лямин.

По его мнению, если Иран не будет видеть выгод от продолжения соблюдения условий СВПД, то он может возобновить обогащение урана в прежних объемах, что неминуемо приведет к новым угрозам со стороны США, Израиля и Саудовской Аравии.

"Таким образом, выход США из СВПД ведет к усилению конфронтации и напряженности в регионе", - добавил эксперт.

Он указал, что в самом Иране грядущее возвращение американских санкций ведет к ухудшению экономической ситуации.

"В последние месяцы на фоне ожидания выхода США из соглашения оттуда уже и так шел отток капитала, что вело к быстрому падению курса иранского риала и прочим негативным последствиям. В этом плане ослабляются позиции президента Роухани и его сторонников, которые поставили очень многое ради заключения и сохранения соглашения по ядерной программе, хотя Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи предупреждал, что США верить нельзя и многие противники Роухани с самого начала очень жестко критиковали соглашение", - отметил Ю.Лямин.

Комментируя вопрос о влиянии решения Дональда Трампа на переговоры США и КНДР, военный эксперт указал, что это стало уроком для официального Пхеньяна.

"В Пхеньяне еще раз убедились, что любые договоренности с США - не прочнее бумаги, на которой они подписываются. Но стоит сказать, что северокорейское руководство и ранее американцам на слово не верило и прямо заявляло об этом", - добавил эксперт.

Говоря о связи ударов Израиля по объектам иранцев в Сирии с выходом США из "ядерной сделки", Ю.Лямин высказал мнение, что определенная связь прослеживается, так как израильское руководство чувствует и видит американскую поддержку в деле противостояния с Ираном.

"С другой стороны, руководство Ирана, ведя сложные переговоры с европейскими странами, похоже не дает своим военным использовать свой потенциал для серьезных ответных ударов по Израилю. Но если так будет продолжаться и далее, то возможна серьезная эскалация конфликта. Иран не может бесконечно оставлять без ответа израильские удары в Сирии, учитывая что в результате них были и погибшие иранские военные", - резюмировал российский эксперт.