Российский эксперт: Региональные транспортные проекты усиливают политический фактор влияния Азербайджана - МНЕНИЕ

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан инвестирует в трансвидовое сопряжение маршрутов по всем своим транспортным коридорам, в том числе по линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и "Север-Юг" (СЮ). Об этом заявил Report российский политолог, научный сотрудник Института Экономики РАН Александр Караваев, комментируя обсуждение проекта СЮ в ходе предстоящей сегодня трехсторонней встречи президентов Азербайджана, России и Ирана в Тегеране и недавнее открытие железнодорожного пути БТК в Баку.

"Вряд ли можно говорить о конкурентной политической победе какого-то одного направления в сознании политического руководства Баку, о чем часто рассуждают в рамках геополитических построений. Кроме того, международные транспортные коридоры (МТК) на территории Азербайджана, в силу объективных причин, не могут оказаться в числе глобальных транзитных каналов, однако, как и глобальные каналы зависят от темпов макроэкономического развития Китая и Индии, биржевых котировок стоимости ресурсов. Баку делает ставку на сопряжение меридианных и широтных маршрутов МТК, и их интеграцию в аграрно-промышленную экономику, то есть развитие промышленных зон и агропарков вдоль их линий", - заявил А. Караваев.

По его словам, решающим в оценках долгосрочных перспектив двух транспортных коридоров в Азербайджане станет 2018 год.

"Во всяком случае, публикацию результатов применения коммерческих тарифов в отношении проектов "Север-Юг", как и Баку-Тбилиси-Карс нужно ожидать не ранее периода первого-второго квартала 2018 года", - указал сотрудники института РАН.

Он выразил мнение, что не стоит ожидать от транспортных проектов сегодня тех же прибылей, которые были десятилетием ранее, когда в долгосрочную основу прогнозов перевозок полагался двузначный рост экономики Китая.

"Однако факт существования разветвленной сети дорог, отлаженной логистики, наличие трансвидовых терминалов дает преимущества азербайджанским производителям, ориентированным на экспорт, а также создает хорошую платформу на будущий рост экономики Китая и азиатско-тихоокеанского региона. Удачный старт перспективных проектов между Ираном и Россией даст импульс развитию МТК "Север-Юг" и сможет привлечь грузы из Индии, Пакистана и других стран, для которых скорость доставки через Азербайджан окажется более привлекательной", - подчеркнул А. Караваев.

Коснувшись политического контекста реализации транспортных коридоров, эксперт подчеркнул, что трансвидовое сопряжение усиливает политический фактор влияния Азербайджана.

"Не случайно, что Баку становится центром притяжения таких инициатив, как трехсторонний саммит по оси Москва-Баку-Тегеран. Это претендует на формирование регионального ядра интеграции, альтернативной жестким альянсам", - резюмировал сотрудник института РАН.