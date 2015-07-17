Российский эксперт: Нагорный Карабах - инфернальная зона - МНЕНИЕ

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Решение Германа Стерлигова перебраться именно в Нагорный Карабах было принято по причинам, не имеющим отношения к политике. В расчёт, видимо, было взято то, что этот анклав остаётся "инфернальной зоной", где можно не отчитываться по налогам так, как в других местах.

Об этом Report сказал российский аналитик Григорий Трофимчук, комментируя переезд российского бизнесмена Германа Стерлигова в Нагорный Карабах.

"Любая территория, которая длительное время живёт в условиях замкнутости, со всеми вытекающими экономическими и социальными последствиями, вынуждена как-то выживать, на чём-то элементарно зарабатывать деньги. Не знаю по поводу выращивания там наркотиков, однако вокруг таких точек – здесь можно привести в пример то же Косово, хотя это несколько иной статус – постоянно крутятся разговоры не только о наркотиках, но также о торговле человеческими органами и т.п. Карабаху невозможно избавиться от такой ауры, пока его статус не будет более определённым. Данную местность спасает то, что, как уже было сказано, это исключительно плодородный край, и соответственно, на крайний случай, там можно будет заниматься натуральным хозяйством первобытного типа, оторванным от любых государств, на что и нацелился тот же Стерлигов, надеясь на выпадение из всех законодательных пространств", - считает Г. Трофимчук.