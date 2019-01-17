Российский эксперт: Москва усиливает давление на Ереван - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Москва усиливает давление на Ереван, чтобы добиться от нее предложений для продолжения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом заявил Report российский эксперт Евгений Михайлов, комментируя итоги встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Париже.

"Из Парижской встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении можно сделать пока лишь один положительный вывод - это проведение самой встречи", - подчеркнул Е.Михайлов.

По его словам, МГ ОБСЕ не полностью выполняет свою функцию в качестве посредника в нагорно-карабахском урегулировании. "Мы ничего не услышали нового, лишь слова про усиление импульса переговорного процесс и мудрые мысли о том, что необходимо приходить к консенсусу", - добавил эксперт.

Российский эксперт Евгений Михайлов Ожидающиеся будущие встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ с руководством Азербайджана и Армении могут либо внести большую ясность в процесс урегулирования, либо дать основание полагать, что переговоры заходят в тупик и необходимо изменять формат посредников процесса с целью достижения необходимого результата.

Он выразил мнение, что в последнее время усилилось давление главного гаранта безопасности Армении - России непосредственно на Ереван, чтобы добиться "внятных предложений" для дальнейших переговорных процессов.

"Пока они не отмечены, в отличие от Азербайджана, у которого есть весьма конструктивный план урегулирования, о чем накануне говорил глава МИД России Сергей Лавров", - отметил политолог.

Е.Михайлов указал, что в любом случае переговорный процесс продолжается и есть надежда на то, что Баку не устанет ждать и не решится на военный возврат оккупированных территорий. "Однако стоит учесть, что Азербайджан к этому давно готов, и только уважение к партнёрам и прежде всего к России, являющейся одним из важнейших мировых игроков и союзником Баку по многим экономическим и военно-политическим проектам, удерживает Азербайджан от принятия силового решения вопроса возврата территорий. Ожидающиеся будущие встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ с руководством Азербайджана и Армении могут либо внести большую ясность в процесс урегулирования, либо дать основание полагать, что переговоры заходят в тупик и необходимо изменять формат посредников процесса с целью достижения необходимого результата, устраивающего все заинтересованные стороны", - резюмировал российский эксперт.