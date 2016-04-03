​Российский эксперт: Азербайджанские ВС показали свое военно-техническое превосходство над армянской армией - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ В ближайшее время ситуация "ни мира, ни войны" в нагорно-карабахском регионе сохранится, заявил Report российский политолог Олег Кузнецов.

"Эскалация напряженности на линии фронта была обусловлена благоприятной геополитической конъюнктурой. Президенты Азербайджана и Армении улетели в Вашингтон для участия в саммите по ядерной безопасности, значение которого для судеб мира равно нулю", - заявил О.Кузнецов.

По его словам, азербайджанские войска одержали локальную победу, штурмом взяв укрепленный район противника в ответ на провокации с его стороны.

Эксперт подчеркнул, что боевые столкновения 2 апреля никаких политических или дипломатических последствий иметь не будут, так как будут интерпретированы как своеволие генералов, что в полной мере сегодня устраивает всех – и Армению, и Азербайджан, и Минскую группу ОБСЕ, и ПАСЕ, и Москву, и Тегеран.

О. Кузнецов отметил, что предстоящие 7 апреля в Баку российско-азербайджанско-иранские переговоры по нефти в Баку не сорваны, дальнейшей эскалации не произошло.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация "ни мира, ни войны" вокруг Нагорного Карабаха сохранится. "Все условия для стабилизации ситуации на определенное время налицо", - сказал он.

Политолог особо отметил, что последняя военная операция Азербайджана реально показала военно-техническое превосходство ВС Азербайджана над армянской армией и ее оккупационных корпусов в Карабахе под названием "Армия обороны Карабаха".

"Азербайджанская сторона понесла мизерные для штурма укрепрайона потери и в боевой технике, и в живой силе. Сегодня азербайджанская армия наступать не может в силу политических и сугубо технических причин, поэтому на фронте опять установится затишье, но солдаты и офицеры Азербайджана уже познали вкус победы, поэтому основания мирного урегулирования конфликта на компромиссных условиях резко снижаются и для Армении, и для посредников-миротворцев", - сказал он.

По его мнению, создана новая военно-политическая реальность, с которой уже сегодня все вынуждены считаться.

"В любом случае, МГ ОБСЕ резко зашевелится, но ее рекомендации все чаще будут игнорироваться уже не армянской, а азербайджанской стороной", - сказал он.