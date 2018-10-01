Российский эксперт: Армянская сторона хочет начать с чистого листа в переговорах с Азербайджаном - МНЕНИЕ

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Позитивное высказывание из уст армянского премьера Николы Пашиняна ставило задачу наладить доверительные отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым". Об этом Report заявил российский политолог, научный сотрудник Института Экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев, комментируя разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита СНГ в Душанбе 28 сентября.

"Премьер-министру Армении надо было обозначить в публичном пространстве то, что он надеется на такой доверительный диалог с азербайджанским президентом. Но не стоит делать поспешных выводов, потому что мы пока по сути ничего толком не имеем. К содержательной части переговоров они пока не приступали. Возможно, на уровне МИД какие-то процессы идут, но если будет по-прежнему присутствовать тема с получением переговорного статуса "НКР", то это обозначение нового тупика, из которого не выведут никакие доверительные отношения или комплиментарные реверансы", - подчеркнул политолог.

По словам А.Караваева, в настоящее время у армянской стороны присутствует желание начать все с чистого листа в переговорах с Азербайджаном по нагорно-карабахскому конфликту, однако, чтобы это произошло, необходимо прежде всего продемонстрировать реальную готовность к компромиссам. "Но для того, чтобы это сделать, необходимо затишье на линии соприкосновения войск и демонстрация возможных компромиссов. Но пока в публичное пространство официально ничего не выливалось", - указал аналитик.

Он указал об изменении стиля переговоров с армянской стороны благодаря приходу новых людей с армянской стороны, что "вообще-то естественно и ожидаемо".

Российский политолог, научный сотрудник Института Экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев На данный момент этот стиль более мягкий. Однако пока еще не окончен переходный период для того, чтобы новая армянская власть структурировалась, приняла законченную форму, встала на ноги, поэтому говорить о каких-то существенных подвижках в этом направлении не приходится. Но дело в том, что судя по тому раскладу, который был обозначен Николой Пашиняном после прихода к власти в контексте заявлений, которые он делал во время визита в Карабах, переход к мягкой позиции и возможности уступок будут рассматриваться армянским обществом, как отступление, что непременно отразится на итогах парламентских выборов.

Говоря об отношении России к подобным переговорам российский политолог отметил, что Кремль будет только приветствовать снижение конфронтации в тех странах, с которыми она имеет достаточно высокий объем инвестиций и торгово-экономических отношений.