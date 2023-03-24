Российские "миротворцы" - покровители террористов и сепаратистов в Карабахе

Российские миротворцы с каждым днем теряют право на то, чтобы оставаться на территории Азербайджана, поскольку не выполняют возложенную на них миссию и действуют вопреки своему мандату.

Российские миротворцы с каждым днем теряют право на то, чтобы оставаться на территории Азербайджана, поскольку не выполняют возложенную на них миссию и действуют вопреки своему мандату.

По данным министерства обороны Азербайджана, 24 марта в очередной раз было выявлено движение колонны, осуществлявшей незаконные военные перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Техническими средствами наблюдения было зафиксировано движение одной боевой машины БТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, трех тентовых автомобилей "КамАЗ" и "КамАЗ"а с топливным баком, принадлежащих армянам.

Было отмечено, что эти действия российского миротворческого контингента являются неисполнением возложенных на него обязательств по выполнению положений трехстороннего заявления.

Подобные случаи уже неоднократно отмечались и ранее. Азербайджан узнал об этих незаконных и тайных действиях, и соответствующие структуры страны предупредили Армению, министерство обороны России и руководство "миротворцев" о необходимости положить им конец. Но, несмотря на все это, ситуация не меняется.

Складывается впечатление, что миротворцам нужно в более жесткой форме напомнить об их обязанностях и о том, почему они находятся на наших землях. Ведь они не делают выводов из предупреждений Азербайджана.

Если российские "миротворцы" в Карабахе не вспомнят о своем мандате, то провокации и беззакония продолжатся. Но Азербайджан, конечно же, не может закрывать глаза на противоправные действия. Происходящее показывает, что миротворцы не только равнодушны к провокациям в Карабахе, но даже создают для них почву.

Как известно, 10 ноября 2020 года, после 44-дневной Отечественной войны, в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении, в Карабах прибыл российский миротворческий контингент для обеспечения безопасности в регионе. Срок их деятельности рассчитан на 5 лет, то есть до 2025 года.

И все факты указывают, что миротворцы стали покровителями армянских террористов и сепаратистов в Карабахе.

Во-первых, армянские террористы в Карабахе регулярно обстреливают азербайджанские позиции. Минобороны России это тоже видит и знает. Так почему же "миротворцы" не обеспечивают безопасность и не принимают адекватных и превентивных мер для выполнения своего мандата?! Ведь за стабильность отвечают они.

Во-вторых, в трехстороннем заявлении также содержится специальный пункт о выводе армянских военнослужащих из Карабаха параллельно с вводом в регион миротворцев. Но он так и не был реализован.

В-третьих, незаконную транспортировку оружия из Армении в Карабах можно объяснить только деструктивной позицией официального Еревана, попыткой дистанцироваться от мирной повестки. А миротворцы создают условия для незаконной перевозки оружия в Карабах и возможности для дальнейших провокаций со стороны Армении. Как в таком случае не поставить под сомнение посреднические усилия России?

В-четвертых, с ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных от оккупации территориях от подрывов мин погибло 50 мирных жителей Азербайджана, 286 человек получили ранения. Это происходит потому, что Армения не предоставляет Азербайджану точных карт минных полей.

Но, к сожалению, миротворцы никак не реагируют и на эту проблему, они игнорируют минные теракты противника. В то время как для обеспечения стабильности необходимо было оказать давление на армян.

Важным вопросом также является то, что неподобающая деятельность миротворцев влияет и на атмосферу взаимного доверия с Россией. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу должны принять это во внимание.

В противном случае официальный Баку не согласится на пребывание миротворцев на нашей территории до 2025 года. Может быть поднят вопрос о том, чтобы они в скором времени покинули наши земли. Мы имеем на это полное право. Зачем нам миротворцы, который создают условия для нагнетания обстановки на наших территориях?!