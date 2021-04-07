Российские "Искандеры" - кто нажал на спусковой крючок

Вторая Карабахская война пролила свет на многие аспекты, в том числе связанные с арсеналом армянской армии. Как известно, на вооружении армянской армии находится техника и оружие, предоставляемые в дар иностранными государствами. В ходе Отечественной войн

Вторая Карабахская война пролила свет на многие аспекты, в том числе связанные с арсеналом армянской армии. Как известно, на вооружении армянской армии находится техника и оружие, предоставляемые в дар иностранными государствами. В ходе Отечественной войны выявилась как боеспособность хваленой армянской армии, так и качество имеющегося в ее арсенале вооружения. До сих пор у всех на слуху безответные вопросы о ракетах, выпущенных ВС Армении по гражданским объектам Азербайджана.

2 апреля начальник оперативного штаба Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Идрис Исмаилов сообщил о найденных в Шуше фрагментах ракеты “Искандер-М”. По его словам, с помощью специального радара можно отследить траекторию полета ракеты. Российская сторона утверждает о том, что Армении не был предоставлен “ключ” для запуска этой ракеты, либо же и вовсе не было поставок. Но факт остается фактом: по Азербайджану была выпущена ракета “Искандер-М”. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян сетовал на то, что 10% ракет, выпущенных по территории Азербайджана, не разорвались. Военные опровергают подобные утверждения. Так кто же в армянской армии уполномочен нажать спусковой крючок?

Между тем, по словам Идриса Исмаилова, фрагменты ракеты были разбросаны на расстоянии 780 метров друг от друга. Начальник генштаба вооруженных сил Армении Артак Давтян отказался комментировать эту новость, лишь развел руками.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в карабахском конфликте не применялись ракетные комплексы "Искандер". Пескова также спросили о месте запуска ракеты" Искандер". "Мы не располагаем информацией об этом", - отмахнулся он.

Очевидно, что ответы Пескова совершенно не информативны и отнюдь не убедительны. Наивно полагать, что Россия, осведомленная обо всех вопросах в Армении, не знает, куда был запущен "Искандер". “По имеющимся у нас подтвержденным объективным и достоверным данным, в ходе конфликта в Нагорном Карабахе ни один из этих типов ракетных комплексов не применялся”, - говорится в заявлении Минобороны России.

В феврале этого года российские военные заявили, что все боеприпасы ракет находятся на складах вооруженных сил Армении, а побывавший в Нагорном Карабахе украинский специалист Роман Бочкала отметил, что обнаруженные ракеты могут вызвать крупный политический скандал. “Запущенная в Шушу ракета походит на российскую", - заявлял он. Запуск ракеты также подтвердили официальные лица Армении и оппозиционные лидеры. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сокрушался по поводу того, что "Искандеры", примененные в ходе последней эскалации нагорно-карабахского конфликта, не срабатывали вовсе, либо взрывались лишь 10% от их общего числа. А Серж Саргсян жаловался на запоздалость запуска ракеты.

Учитывая опровержения, звучащие из уст официальных лиц России, возможна ли контрабанда российского оружия в Армению?

Чтобы выйти из экономического кризиса, возникшего после распада СССР, Россия продавала свое оружие за бесценок. Этот процесс продолжался и в годы президентства Бориса Ельцина. Команда тогдашнего премьера Егора Гайдара занималась торговлей оружием. Похоже, эта традиция продолжается, но уже не представителями властных кругов. Так, совсем недавно в Мытищинском районе Московской области в доме 61-летнего предпринимателя Владимира Барданова был обнаружен арсенал незаконного оружия. По факту ведется расследование. По предварительной версии, предприниматель занимался незаконной торговлей оружием.

Несколько лет назад в Армении орудовала шайка контрабандистов оружия. Самвел Бабаян по прозвищу "Сямо", занимающий "должность" в азербайджанском городе Ханкенде, контролируемом российскими миротворцами, является известным контрабандистом оружия. В марте 2017 года он был обвинен по статье о незаконном приобретении, хранении, продаже, транспортировке или перевозке оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, а также контрабанде, совершенной группой лиц по предварительному сговору. "Сямо" фигурировал и в другом уголовном деле 2017 года.

В том же году Бабаян и еще два человека были осуждены за контрабанду зенитно-ракетного комплекса “Игла” российского производства. В результате расследования выяснилось, что лица, поставлявшие в Армению зенитно-ракетный комплекс, вступили в сговор с Бабаяном и действовали по его приказу. За содеянное он загремел за решетку на 6 лет. За ходом событий пристально следили и в соседней Грузии. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел этой страны задержали 40-летнего гражданина Армении Роберта А., который находился в розыске по делу о незаконном приобретении зенитно-ракетного комплекса “Игла”. По имеющейся информации, три гражданина Армении пытались нелегально проникнуть на территорию Грузии.

Британский автор, эксперт Гарольд Кейн в своей книге "Нарко Карабах" написал о контрабанде оружия армянами. В книге подчеркивается, что Армения продолжает закупать оружие у России и становится “стратегическим спутником Москвы”. Автор отметил, что в то время, когда другие страны ввели эмбарго на продажу оружия Армении в связи с нагорно-карабахским конфликтом, Россия продолжала поставки вооружения в эту страну. Так, например, в 2005 году правоохранительные органы США арестовали Артура Соломоняна и группу лиц за контрабанду из Еревана в США гранатометов российского производства, ракет “Стингер”, автоматов АК-47 и мин. Так, согласно выдвинутому обвинению, Соломонян намеревался незаконно продать в США 200 гранатометов, закупленных у российских военных в Чечне и привезенных в Армению.

В прошлом году имя премьер-министра Армении Никола Пашиняна также фигурировало в деле о контрабанде оружия, сигарет и бриллиантов. Бывший посол Армении в Ватикане Микаэль Минасян обрушился с обвинениями в адрес Пашиняна: “После скандала вокруг контрабанды сигарет и бриллиантов, Пашинян втянул Армению в черный рынок контрабанды оружия. Армения имеет право закупать у России боеприпасы по ценам внутреннего рынка", - утверждал зять экс-президента Армении.

По убеждению Минасяна, переговоры Пашинян поручил Давиду Галстяну: "Никол Пашинян лично уполномочивает Давида Галстяна через министерство обороны и предоставляет ему привилегию, чтобы он от имени Республики Армения заказал, назовем условно, 100 единиц оружия. Затем Республика Армения покупает с оффшора Давида Галстяна, допустим, 60 из этих 100 видов. Платит за эти 60 единиц оружия и эти 60 единиц оружия поступают в Армению. С документами все в порядке, но есть одно исключение: те 40 единиц, которые были изначально заказаны, но не оплачены, Давид Галстян, у которого уже были договоренности с третьими странами, прямо из России отправляет в третью страну. Например, в Объединенные Арабские Эмираты. Из этой третьей страны оружие оказывается в четвертой стране".

6 апреля просочилась информация о том, что сотрудники Уральской таможни предотвратили попытку отправки запчастей танка в Армению. По факту возбуждено уголовное дело.

Вышеприведенные факты дают основание предполагать о существовании некоторой лазейки, позволяющей контрабандным путем поставлять российское оружие в Армению. Но вот незадача: если бы речь шла не об "Искандерах", а о ракетах с ядерной боеголовкой, кто бы взял на себя ответственность за нажатие на спусковой крючок?!