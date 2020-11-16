Российская миротворческая миссия – исторический шанс завоевать доверие

10 ноября общественность Азербайджана узнала об ожидающемся вводе миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта. Трехсторонним соглашением, заключенным между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-ми

10 ноября общественность Азербайджана узнала об ожидающемся вводе миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта. Трехсторонним соглашением, заключенным между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, был достигнут режим прекращения огня.

Соглашение ознаменовало окончание военной фазы нагорно-карабахского конфликта. В соответствии с договоренностью, в Карабах были введены российские миротворцы. Таким образом, в наш обиход вошло понятие "миротворец". В этой связи хотелось бы уточнить некоторые аспекты миротворческой деятельности.

Решением Совета Безопасности ООН миротворцы участвуют в предотвращении или урегулировании вооруженных конфликтов. В соответствии с Уставом ООН миротворческий контингент формируется из числа военнослужащих стран-членов ООН.

Миротворцы выступают под эгидой международных организаций, в том числе НАТО, Африканского Союза, Лиги арабских государств и т.д. Однако они должны действовать в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН.

Впервые миротворческие войска появились в 1948 году в Кашмире и Палестине. “Голубые каски" ООН до нынешнего времени осуществили 71 операцию в поддержку мира. В 1988 году миротворцам ООН была присвоена Нобелевская премия мира.

В 1995 году миротворческий контингент ООН был введен в Боснию. Сербские боевики, вторгшиеся в “зону безопасности”, которая охранялась “голубыми касками”, 11-13 июля 1995 года совершили резню 8 372 боснийских мусульман. Позже ООН признала это событие геноцидом.

В настоящее время миротворческие миссии действуют в Косово, Афганистане, Ираке, Гаити, Кипре, Ливане, Сирии, Южном и Северном Судане, Мали, Кот-д'Ивуаре и других зонах конфликта.

Под эгидой ООН действуют 13 миротворческих миссий и еще 7 миссий, не функционирующих под мандатом ООН.

В своей деятельности миротворцы опираются на международное право и базовые принципы ООН, поддерживая обеспечение мира и безопасности в зонах конфликтов.

Несмотря на очевидные отличия этих миссий, имеются присущие им общие черты:

- Миротворцы размещаются в регионе с согласия обеих сторон конфликта;

- Они должны быть беспристрастными и нейтральными;

- Миротворцы могут использовать оружие только в пределах своих мандатов и в целях самообороны;

- Основной задачей миссии является оказание поддержки в выполнении достигнутых договоренностей;

- Оказание поддержки в преодолении трудностей переходного периода и создание взаимодействия между сторонами;

- Правовая база для деятельности миротворческих миссий, не являющихся миссиями ООН, и осуществляемые ими операции базируются на международном праве;

Правовой базой размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе является совместное заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении.

Размещенный в Нагорном Карабахе миротворческий контингент представлен военнослужащими 15-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Эта бригада - единственная в России, сформированная специально для участия в миротворческих миссиях под мандатом ООН.

Миротворческая миссия развернута в Нагорном Карабахе с четкой и конкретной целью. Они прибыли содействовать выполнению задач, предусмотренных в совместном заявлении глав государств.

Российские миротворцы были размещены в Молдове в 1992 году. Благодаря им был заморожен конфликт между приднестровскими сепаратистами и центральной властью. В 1994 году российский миротворческий контингент был размещен в зоне конфликта в Грузии. После событий 2008 года Россия признала “независимость” Абхазии и Южной Осетии.

Российские миротворцы участвовали в подавлении гражданской войны в Таджикистане. Для обеспечения мира и спокойствия в Таджикистане в 1997 году в Москве была заключена договоренность между сторонами.

Российский миротворческий контингент действует в Боснии и Герцеговине, Косово и Метохии, Анголе, Чаде, Сьерра-Леоне, Судане и Сирии.

Российские миротворцы имеют опыт урегулирования конфликтов. Согласно официальному заявлению, Россия разместит в Карабахе 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и спецтехники. В арсенале российского контингента зенитно-ракетный комплекс "Град", беспилотники и танки.

Соглашением предписано возвращение Азербайджану оккупированной части Агдама, а также Кельбаджарского и Лачинского районов. Российские военные будут контролировать Лачинский коридор.

Армяне должны были сдать Кельбаджар 15 ноября. Однако оговоренный срок продлен до 25 ноября. До 1 декабря армянские оккупанты должны покинуть все вышеперечисленные регионы.

Впервые в качестве миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана был размещен 366 мотострелковый полк бывшего Советского Союза. После распада СССР это воинское подразделение перешло в ведомство Вооруженных сил России. 26 февраля 1992 года этот полк участвовал в совершении Ходжалинского геноцида.

Однако, несмотря ни на что, за последние 26 лет между Азербайджаном и Россией сложились очень теплые отношения. Размещение российских миротворцев в Карабахе обусловлено тесными и доверительными отношениями. России представилась уникальная историческая возможность продемонстрировать объективную позицию. Есть надежды на то, что Москва, улучив момент, обретет доверие азербайджанской общественности.