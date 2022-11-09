Риторика армян напоминает пословицу "голодной курице просо снится" - КОММЕНТАРИЙ

В последнее время военно-политическое руководство Армении, а также остатки армянских сепаратистов в Карабахе ратуют за продление мандата российских миротворцев. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с нелепым заявлением на этот счет и зая

В последнее время военно-политическое руководство Армении, а также остатки армянских сепаратистов в Карабахе ратуют за продление мандата российских миротворцев. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с нелепым заявлением на этот счет и заявил, что не возражает против продления мандата миротворцев. Недавно российский миллиардер Рубен Варданян, назначенный на должность "государственного министра", равносильной должности премьер-министра в незаконном правительстве сепаратистов в Карабахе, выступил с подобными призывами в интервью телеканалам. Несомненно, по мере приближения срока окончания пребывания миротворцев беспокойство армян усиливается. Ведь террористы в Карабахе во многих случаях совершают провокации, скрываясь в тени миротворцев.

То, что российские миротворцы в Карабахе не справляются со своей миссией совершенно очевидно. В противном случае на подконтрольных им территориях была бы обеспечена стабильная обстановка. На самом же деле незаконные армянские формирования чувствуют себя в безопасности на территории дислокации миротворцев. В качестве примера можно привести сегодняшний случай, когда члены армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские военные, открыли огонь по позициям Азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района. Подобные инциденты происходили и раньше. В таком случае, какая необходимость в продлении мандата российских миротворцев?!

К тому же, в трехстороннем заявлении, подписанном лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, говорится, что незаконные армянские вооруженные формирования должны покинуть наши территории параллельно с размещением миротворцев в Карабахе. Но этого не произошло, что является очередным проявлением гнусных происков армян и неспособности миротворцев выполнить свой мандат.

Таким образом, понятно, почему армяне прилагают максимум усилий для продления мандата миротворцев. Это свидетельство не конструктивной региональной политики, а подлых намерений и реваншистских планов. Возможно, это на руку покровителям Еревана. Но есть трехсторонний документ с четко прописанными требованиями.

Важное послание о деятельности миротворцев дал президент Ильхам Алиев, выступая накануне перед военными в Шуше. Глава государства заявил, что российские миротворцы размещены в Карабахе временно: "Российские миротворцы размещены там временно, в Заявлении от 10 ноября 2020 года срок их пребывания указан, и если армяне на кого-то рассчитывают, то снова столкнутся с трагедией".

Это послание было адресовано не только военно-политическому руководству Армении, но и его покровителям.

Как голодная курица, которой снится просо, Пашинян, попав в беду, первым делом берет трубку и звонит мировым лидерам в надежде получить помощь. Но факты налицо. Официальный Ереван несколько раз предпринимал попытки некоего протеста против существующих реалий, и каждый раз оказывался в еще более сложной ситуации. Поэтому армяне должны вести себя надлежащим образом и не играть с огнем, как сказал президент Ильхам Алиев. Иначе они собственными руками спилят ветку, на которой сидят.