​Результаты референдума в Греции: серп и молот укрепляются - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Население Греции против заключения договора с кредиторами по выплате долгов страны.

На прошедшем 5 июля референдуме "нет" кредиторам сказали 61,31% избирателей.

После объявления результатов голосования, премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал: "Греческий народ показал, какую Европу он хочет. Несмотря на сложность ситуации, вы сделали очень храбрый выбор. Данный вами мне мандат послужит не прекращению связей с Европой, а укреплению нашей позиции в переговорах для принятия выгодного решения".

Он заявил о готовности сегодня сесть за стол переговоров. Премьер-министр попросил президента страны Прокописа Павлопулоса провести встречу с лидерами политических партий для обсуждения нынешней ситуации.

В заявлении, распространенном Еврокомиссией относительно результатов референдума говорится: "С учетом результатов, Еврокомиссия уважает итоги прошедшего в Греции референдума".

После обнародования результатов состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Лидеры двух стран обсудили итоги референдума и возникшую ситуацию.

Сегодня чиновники Евросоюза проведут консультации по греческому вопросу, а 7 июля планируется экстренное заседание лидеров еврозоны.

Назвав результаты референдума "плачевными" для Греции, руководитель Европейской группы Йерун Дейсселблум сказал: "Для восстановления экономики Греции неизбежны сложные мероприятия и реформы. Сейчас мы ждем инициативы от греческих властей".

После объявления результатов референдума, противники соглашения провели в Афинах праздничное шествие. На площади развевались флаги с серпом и молотом. До указанного политического мероприятия в ряде городов Евросоюза прошли акции в поддержку Греции в связи с не заключением контракта.

Согласно информации, Греция задолжала ЕС и Международному валютному фонду более 300 млрд. евро.

По мнению ряда аналитиков, кредиты были выданы в годы власти диктаторов и с учетом того, что эти финансы пошли на укрепление их режима, нынешняя демократическая Греция не должна их погашать.

Кстати, следует отметить, что в 70-х годах прошлого столетия "черные полковники", под руководством Димитриса Ионнидиса, неоднократно совершали военные перевороты. В 1974 году они свергли власть премьер-министра Георгиоса Пападопулоса и пытались присоединить весь остров Кипр к Греции.

Однако, вхождение турецкой армии на остров пресекло реализацию как идеи "черных полковников", так и геноцида тюрков.

Впоследствии Димитрис Ионнидис был признан виновным в измене государству и приговорен к пожизненному наказанию. Он скончался в тюрьме.

События в Греции и наблюдающийся упадок в мировой экономике ставят под угрозу будущее как Евросоюза, так и еврозоны.

Мировая экономика настолько тесно связана друг с другом, что какие-либо изменения в этом направлении в любой стране отражаются и на других странах.

Поэтому мир продолжает высказывать официальную позицию к результатам референдума.

Заместитель министра иностранных дел Китая Чен Гопин сказал: "Китай ведет переговоры с Евросоюзом и Грецией. Надеемся, что в результате усилий сторон вопрос будет решен в нужном порядке, так как данное решение повлияет не только на Грецию и ЕС, но и на мировую экономику в целом".

Он добавил, что Китай защищает целостность Евросоюза и желает видеть Грецию в еврозоне.

По словам министра финансов Японии Таро Асо, они внимательно следят за событиями в Греции: "Экономические связи между Японией и Грецией достаточно ограничены. Однако, мы наблюдаем за развитием событий, следим за их влиянием на внутренний, или же мировой рынок".

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо потребовал от министерства финансов своевременной реакции на события в Греции.

На пресс-конференции в Сеуле заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чой Хи Нам сказал, что готовит план деятельности по стабилизации экономики страны в случае выхода Греции из еврозоны. По подсчетам местных специалистов, греческие банки задолжали южно-корейским финансовым структурам 1,8 млрд. долларов.

Кроме того, по мнению местных специалистов, хотя события в Греции не сильно сказались на финансовом рынке Южной Кореи, они все же не прошли бесследно.

Не исключается, что и впредь будут высказываться мнения касательно событий в стране, расположенной на Апеннинском полуострове. Так как речь идет о конвертируемой валюте, евро, крупной экономической, политической, общественной структуре, то есть о будущем Евросоюза.

Отметим, что Евросоюз существует уже 66 лет. Евро же находится на финансовом рынке 16 лет.

Таким образом, население Греции продемонстрировало свою позицию касательно возвращения долга.

Если охарактеризовать нынешнюю ситуацию между ЕС и Афинами, получится следующая картина - официальные Афины и те, кто одобряет курс нынешнего правительства считают, что Евросоюз шантажирует Грецию. Схожую мысль высказывает и противоположная сторона.

Другими словами, стороны не намерены отказываться от своей позиции. С этой точки зрения, в случае, если ЕС пойдет на уступки грекам, члены структуры захотят применения этого и по отношению к ним.

Однако, навряд ли у лидеров ЕС, то есть Германии и Франции, хватит на это сил.

Заявляя о нежелании выходить из ЕС и еврозоны, греки, не могут определиться.

В случае, если ЕС откажет желанию греков, правительство Алексиса Ципраса как и социалисты, должно национализировать всю экономику страны.

В случае, если стороны не пойдут на взаимные уступки, положение официальных Афин осложнится. Тяжелое социальное положение в стране приведет к отставке правительства.

Отметим, что министр финансов страны Янис Варуфакис уже подал в отставку.

Хотелось бы обратить внимание еще на один момент. Находящаяся у власти коалиция "СИРИЗА" придерживается оппозиционной позиции. Подобное отношение к ЕС исходит от их политико-идеологических основ. Можно предположить, что нынешнее правительство угрожает западному миру социализацией, или же революцией левых.

Следует учесть, что на прошедших в ряде государств ЕС парламентских выборах также выступают левые. С этой точки зрения, члены "СИРИЗА" могут угрожать Европе социалистической революцией.

Почва для этого существует.

Не выглядит также правдоподобным и то, что Греция самостоятельно окажет сопротивление Евросоюзу.

В мире давно уже нет центра власти, поддерживающего социалистические революции. Что же касается Китая, он хочет видеть Европу целой.

В этом случае, что же заставляет греков брать на себя столь тяжелое бремя?

Преобладание здесь только лишь национальной воли, выглядит не очень правдоподобно. Не исключается, что существуют силы, заинтересованные в возникновении данного противостояния.

Во всяком случае, в ближайшее время результат этой игры может проясниться.

Так как, не верится, что грекам долгое время удастся противостоять давлению ЕС.