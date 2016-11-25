Резолюции Европарламента разоружают тех, кто поддерживает демократические ценности - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В знак протеста мероприятиям, реализуемым правоохранительными органами Турции после попытки госпереворота 15 июля, Европарламент принял решение для оказания давления на Анкару.

Европейские парламентарии считают, что после 15 июля власти усилили репрессию. Поэтому высший орган утвердил проект резолюции о прекращении обсуждения вопроса членства Турции в Евросоюзе (ЕС).

Документ поддержали 479 депутатов, против него проголосовали 37 депутатов, а 107 воздержались.

В распространенном 23 ноября заявлении Совет Евросоюза отметил, что даже в случае поддержки членами парламента вопроса прекращения обсуждений, вопрос не будет иметь правового основания.

15-16 декабря пройдет заседание Совета ЕС. Решение, которое будет принято на данном заседании, решит судьбу обсуждений, связанных с членством Турции в Cоюзе.

Хотя за день до голосования Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о законности требования у Анкары отчета касательно попытки госпереворова и борьбы с терроризмом в Турции, она заявила, что временное прекращение обсуждений между Турцией и ЕС не даст ни для одной из сторон желаемого результата.

За день до голосования в Европарламенте канцлер Германии Ангела Меркель сказала: "Мы не хотим прекращения переговоров с Турцией. Мы поддерживаем продолжение здоровых обсуждений с Турцией".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Обращаюсь ко всему миру: вне зависимости от результатов завтрашнего голосования, они не представляют для нас никакого значения и влияния".

Он подчеркнул о продолжении лицемерного отношения и давлений на Турцию: "Принятие нами результатов данного голосования невозможно. Проведение Европарламентом подобного голосования является показателем поддержки террора. На данный момент многие европейские страны поддерживают террористические группировки".

Р.Т.Эрдоган выразил резкую позицию относительно поддержки террористической РПК рядом европейских стран: "Предоставляется разрешение на проведение объявленной Евросоюзом террористической группировкой РПК митингов на европейских площадях.

Такая страна, как Германия не разрешает проводить митинг с лозунгами "Террору - нет!", "Демократии - да!". Можно ли верить в искренность Запада? Они отказывают в разрешении на проведение президентом Турции телеконференции, однако соглашаются на организацию митинга террористов. Они оказывают помощь террору. Пусть никто не учит нас. Мы не простим любого, кто поддерживает террор".

Отметим, что проживающие в Германии турки хотели провести митинг с лозунгами "Террору - нет!", "Демократии - да!", однако получили отказ. Через телеконференцию к митингу должен был присоединиться и Реджеп Тайип Эрдоган.

Комментируя резолюцию, министр Турции по делам ЕС Омар Челик сказал: "Решения Европарламента для нас нет. Данную резолюцию нельзя воспринимать всерьез".

Отметим, что соглашение об ассоциации было заключено между ЕС и Турцией в 1963 году. Официальная Анкара представила заявление о членстве в структуру в 1987 году. А с 2005 года начались переговоры в этом направлении. Стороны согласовали лишь 14 из 35 технических пунктов условий, выдвинутых до сих пор структурой перед официальной Анкарой.

В текущем году это второе давление, оказанное Европарламентом на Турцию.

15 апреля этого года парламент принял решение "Об объявлении в Евросоюзе 24 апреля днем памяти "жертв армянского геноцида"".

Резолюция предусматривает принятие соответствующих документов по признанию парламентами и правительствами стран-участниц Евросоюза т.н. "геноцида армян" и призывает признать "геноцид армян", якобы имевший место в Османской империи в 1915 году.

Напомним, что Европарламент официально признал "геноцид армян" в 1987 году.

В этом году законодательный орган Германии принял резолюцию о "признании геноцида армян".

Вчера Австрийский парламент единогласно утвердил проект постановления о применении в отношении Турции эмбарго в области продажи оружия.

В документе предусматривается введение запрета на поставку из Австрии в Турцию боеприпасов, оборонительного вооружения и средств, используемых для защиты правопорядка.

Правда, хотя для правительств принятые акты не имеют никакого законного основания, в случае необходимости ими могут воспользоваться для оказания еще большего давления на Турцию.

В целом, в мусульманском мире Турция является государством, отвечающим ценностям Запада и Евросоюза и страной, координирующей свою деятельность с ними. Другими словами, Анкара является их стратегическим союзником как с военной, так и с политической точек зрения. Однако уже около 40 лет Турция не может подступиться к Евросоюзу. Вопрос о членстве Турции в ЕС был даже высмеян в заявлении бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который сказал, что "Турция может вступить в членство Евросоюза через 3 тыс. лет".

С этой точки зрения поддержка европейцами врагов Турции создает возможность для выявления тайных игр.

Представим себе, что попытка госпереворота 15 июля имела успех. Какая бы картина возникла в этом случае: Террористы РПК в юго-восточных регионах Турции прибрали бы к своим рукам контроль над этими территориями. ИГ также попытался бы перехватить часть Турции. Другими словами, возникла бы ситуация, чем-то напоминающая Сирию. Вдобавок ко всему, беженцы из 80-миллионной страны бежали бы в Европу.

Удовлетворило бы это депутатов Европарламенте, а также депутатов законодательных органов Германии и Австрии?!

Конечно же, главная цель заключается в создании хаоса в Турции.

Кстати, хотелось бы отметить, что хотя соавторами принятой Бундестагом резолюции о "геноциде" были лица турецкого происхождения, позже выяснилось, что они являются сторонниками РПК.

Не исключается, что подобные им люди есть и в Европарламенте.

В подобном поведении европейцев преобладают также моменты, вызывающие обеспокоенность.

Своим поведением они доказывают, что поддерживают несправедливость. А это наносит ущерб распространению и защите пропагандируемых в мире демократических ценностей.

Вдобавок ко всему, их шаги означают разоружение тех, кто защищает демократические ценности и действует на пути их реализации.

Что же поделать, интересы превыше. Подобными резолюциями они в основном поддерживают не своих сторонников в других государствах, а интересы собственных стран и союза, в членство которого входят.

В подобной ситуации никто не пожелает подчиняться данному интересу.