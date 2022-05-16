Реваншисты толкают Армению к третьей войне

Армения вновь пытается уклониться от выполнения международных обязательств. В последнее время официальный Ереван пытается манипулировать акциями, организуемыми оппозицией, пытаясь показать мировой общественности, что существуют препятствия для нормализаци

Армения вновь пытается уклониться от выполнения международных обязательств. В последнее время официальный Ереван пытается манипулировать акциями, организуемыми оппозицией, пытаясь показать мировой общественности, что существуют препятствия для нормализации отношений с Азербайджаном. Правительство пытается доказать, что не уважает право свободы собраний и демократические ценности.

Но кто проводит митинги? Два бывших президента Армении, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, Артур Ванесян, возглавлявший Службу национальной безопасности в правительстве Никола Пашиняна, и впоследствии уволенный по подозрению в шпионаже и прочие силы.

Роберт Кочарян - человек, силой захвативший власть в Армении в 1998 году, а затем организовавший террор в парламенте страны для ее сохранения. В разграблении Армении Р.Кочарян сыграл исключительную роль, против него также возбуждено уголовное дело о хищении государственного имущества. Роберт Кочарян и Серж Саргсян за время своего президентства присвоили 20-30 миллиардов долларов, говорится в публикациях СМИ Армении. Было отмечено, что только в одном банке было обнаружено 30 миллионов долларов на имя брата Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна.

Серж Саргсян пришел к власти на волне общественного недовольства, вызванного преступлениями, совершенными Робертом Кочаряном. Мартовские события 2008 года до сих пор не расследованы. Артур Ванесян, которого они пытались привести к власти, учился в Академии ФСБ России.

В период правления Кочаряна в 1998-2008 годах Армению навсегда покинули 129 300 человек, а в период президентства Сержа Саргсяна в 2008-2017 годах - 372 800 человек. Спад наблюдался в сфере армейского строительства, экономического развития и пр. Достаточно назвать генерал-майора Манвела Григоряна, который вошел в военную историю Армении как вор консервов для армии. Имеются многочисленные факты о злодеяниях, совершенных Кочаряном и Саргсяном в Армении, о совершенных ими преступлениях. Скрываясь за армянским “патриотизмом”, они совершили преступления против государства.

Теперь они вновь выведены на политическую сцену. Главной целью этих сил является закрыть уголовные дела, возбужденные в связи с их действиями в годы пребывания у власти. Процесс нормализации азербайджано-армянских, турецко-армянских отношений не соответствует политическим и региональным интересам покровителей этих сил. Поэтому они всячески блокируют процесс нормализации. Кочарян и Саргсян пытаются втянуть Армению, имеющую небоеспособную армию, в войну, тем самым угрожая безопасности в регионе, создавая проблемы глобальной стабильности.

Бывшие президенты на внеочередных выборах в Армении 20 июня 2021 года не смогли собрать вместе даже 30 процентов голосов избирателей. Это говорит о том, что "кочарянам" нет места в обществе. Общественность страны хочет стабильности, сотрудничества и нормализации отношений с соседями. В результате “совместных усилий” правительства Армении и оппозиционных политических сил в первом квартале 2022 года из страны мигрировали 134 129 человек, по большей части, молодые граждане. С какими силами будут воевать Кочарян и Саргсян против Азербайджана? Вторая Карабахская война длилась 44 дня. Если начнется третья война, у армянской стороны не будет сил воевать. Потому что Азербайджан разгромил не только армянскую армию в Отечественной войне, но и их боевой дух...

Азербайджанская армия, напротив, день ото дня усиливается. Что касается боевого духа, представитель Сил специального назначения Азербайджана, выступая перед президентом сказал: "Я, как невидимый воин Сил специального назначения Азербайджана, от имени "бордовых беретов" и "голубых беретов" даю слово, что мы всегда и везде будем готовы уничтожить наших врагов во имя интересов азербайджанского государства и народа. Честь нашего государства и нашего народа священна для Сил специального назначения. Мы всегда готовы пожертвовать жизнью во имя Родины".

Кстати, Силы специального назначения Азербайджана - самый большой кошмар армянских военных...