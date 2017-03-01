Решения ФРС стало трудно прогнозировать - АНАЛИТИКА

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Вероятность повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на заседании 14-15 марта составляет 52%.

Как сообщает Report, если 27 февраля вероятность повышения учетной ставки была равна 50%, то после вчерашних заявлений глав ФРС Нью-Йорка и Сан-Франциско этот показатель вырос до 70% и сегодня вновь снизился до 18%.

Аналитическая группа Report полагает, что ожидания повышения учетной ставки в этом году не превысят 50%. В этом случае курс доллара, товарные цены и финансовые рынки не будут испытывать резких колебаний.

Эффект от новости о повышении учетной ставки на одном из заседаний будет временным, что позволит ФРС спокойно принимать решения. В результате курс доллара и нефтяные цены останутся стабильными, а золото подешевеет. ФРС в этом году повысит ставку максимум трижды. Показатель может увеличиться с 0,75% до 1,5%. Это уже сказалось на курсе доллара. С июля 2008 года доллар укрепился по отношению к своему основному конкуренту евро на 34,3% - с 1,6039 до 1,054.

По мнению аналитиков Report, не стоит ожидать существенного укрепления доллара к евро, пока ФРС не повысит ставку до 2%. Следующий значительный рост курса доллара возможен уже со второго квартала 2018 года. Прогнозируется повышение ставки ФРС до 6-7% к 2022 году. К этому времени курс пары доллар/евро может откатиться к 0,82-0,85 USD/EUR.