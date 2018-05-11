Решение Трампа - иранский вопрос вновь на повестке - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп исполнил свое обещание, озвученное в ходе избирательной кампании. Тогда он заявлял, что в случае избрания его президентом, Америка выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного 15 июля 2015 года между Ираном и большой "шестеркой". В этом контексте, решение Дональда Трампа не стало неожиданностью. Он открытым текстом заявлял об этом и своим союзникам по большой "шестерке", и правительству Ирана. Выступая в связи с новой стратегией по Ирану, он обвинил последний в финансировании терроризма и нарушении пунктов ядерной договоренности.

Уместно напомнить о том, что нынешний хозяин Белого Дома заявил 9 мая о выходе США из ядерной договоренности по Ирану: "Америка не станет заложницей ядерного шантажа. Иран – один из главных покровителей терроризма в мире". По словам Дональда Трампа, договор создает Ирану возможность для обогащения урана и скачка в ядерной программе: "Ныне мы располагаем документами, подтверждающими лживость иранских обещаний". Трамп заявил, что Иран ждут еще более жесткие санкции: "Эти санкции коснуться всех пособников неблагонамеренной деятельности Ирана".

Тем временем официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс заявила, что новые американские санкции в отношении Ирана будут применены на следующей неделе. Белый Дом опубликовал перечень требований, предъявляемых США к Ирану: "Иран не должен заниматься производством ядерного оружия, баллистических ракет и ракет с ядерными боеголовками, должен прекратить передачу своих ракетных технологий иным странам". В заявлении также подчеркивается, что Иран должен положить конец своему пособничеству террористическим и экстремистским группировкам, таким как "Хезболла", ХАМАС, "Талибан", "Аль-Каида", прекратить угрозы в адрес Израиля и перестать грозиться остановить движение в Персидском заливе и Красном море, не подогревать конфликт в Йемене, перестать обеспечивать повстанцев-хуситов оружием и боеприпасами. Помимо этого, Белый Дом потребовал от Ирана прекратить кибератаки на США и союзников, включая Израиль, не допускать грубейшего нарушения прав человека и перестать удерживать под незаконным арестом иностранцев, включая граждан США.

О решении Дональда Трампа уже отозвались американские союзники по большой "шестерке". В совместном заявлении, подписанном канцлером Германии Ангелой Меркель, британским премьером Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном, выражена обеспокоенность по поводу решения, принятого США. Они выразили свою приверженность договору по Ирану, подчеркнув его важность для общей безопасности. Стороны напомнили о единогласно принятой Совбезом ООН резолюции в поддержку ядерной договоренности с Ираном, отметив, что все стороны должны ответственно действовать во имя полной реализации этого соглашения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала это соглашение самым большим успехом и продуктом 12-летней дипломатии: "Этот договор касается нас всех. Он очень важен с точки зрения безопасности региона, Европы и всего мира. ЕС ставит во главу угла вопросы безопасности. Мы остаемся приверженными этому соглашению".

Таким образом, несмотря на протесты, Дональд Трамп выполнил очередное обещание по Среднему Востоку, тем самым, можно сказать, создав дополнительные проблемы для своих стратегических союзников в ЕС. Видимо, Белый Дом и союзники США несколько поторопились, поскольку Израиль заявил накануне о том, что располагает досье по иранской ядерной программе на 55 тыс. страниц, свидетельствующего о наличии в Иране программы Amad. Это подтверждает и Америка. На наш взгляд, следовало ознакомить с этими документами ЕС и страны "большой шестерки", и лишь затем США, Германии, Британии и Франции следовало выступать с заявлениями. Но видимо были и некоторые туманные для международной общественности детали. Наглядным тому доказательством является и обнародование Дональдом Трампом своего решения за три дня до ожидаемой даты. Не является секретом и то, что после избрания президентом Дональд Трамп заявил о необходимости нового вектора внешней политики: "Мы должны изменить не зарубежные государства, а свою страну. Долгое время мы насильно вторгались в страны из пределов чужих государств, о которых ранее многие из вас даже не слышали. Это глупо, этому должен быть положен конец! Администрация Дональда Трампа, в первую очередь, будет отстаивать национальные интересы США".

В любом случае, европейские союзники и ранее не скрывали свое беспокойство в связи с подобными заявлениями хозяина Белого Дома. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2018 году лидеры Германии, Франции и Италии резко раскритиковали Дональда Трампа. Они заявляли, что президент США следует путем экономической и гуманитарной изоляции. В целом, противоречия между США и его европейскими союзниками возникают не в первый раз. 6 декабря прошлого года Дональд Трамп заявил, что они официально признали Кудс (Иерусалим) столицей Израиля. Тогда Федерика Могерини отказалась от поддержки этой инициативы США, а европейские страны заявили, что не переведут свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Однако несмотря на протест и недовольство союзников, 14 мая США откроет посольство в Иерусалиме. Еще одно разногласие между Белым Домом и ЕС коснулось пошлин на стальную и алюминиевую продукцию. Дональд Трамп находится у власти почти полтора года, за это время между США и ЕС возникли разногласия и расхождения позиций по вопросам Иерусалима, пошлин на алюминиевую и стальную продукцию, иранской ядерной программы. Это можно трактовать и как отхождение ЕС от США. Однако поскольку их связывает общность более глобальных интересов, вероятно, эти расхождения во взглядах носят временный характер. В перспективе ЕС намерен посредничать в ближневосточном, средневосточном вопросах и конфликтах.

Поэтому в вопросе выхода США из соглашения по иранской ядерной программе было 5 сторон – США, ЕС, Россия, Китай и Иран. Учитывая схожесть позиций последних трех стран, можно считать, что сторон было три. По сути, Дональд Трамп не предпринял ничего нового ни в вопросе Иерусалима, ни в иранском вопросе. Еще в 1995 году Конгресс США признал Иерусалим столицей Израиля, однако до сих пор ни один президент не утверждал этого решения. В этом контексте, Дональд Трамп придал законную силу закону, принятому Конгрессом 23 года тому назад.

Как известно, террористическая группировка ИГ еще 29 июня 2014 года объявила о создании своего "государства" на территории Сирии. После это региональные державы и страны за рубежом примкнули к активной борьбе против этой группировки. Спустя примерно год после объявления ИГ "халифатом", было подписано соглашение с Ираном. США, Россия и Иран объявили об уничтожении этой террористической группировки. Значит, в иракском и сирийском вопросах воцарилось определенное спокойствие. Выходит, что США возобновили начатую борьбу с Ираном. Иными словами, следует нормально воспринимать выход США из соглашения по Ирану. Ракеты, выпущенные Ираном по подконтрольным Израилю Голанским высотам Сирии, можно считать ответом на выход Дональда Трампа из соглашения по Ирану. Тем самым Тегеран послал своего рода месседж США "тронешь меня, ударю по Израилю". Однако министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил об уничтожении ответными ударами всей иранской инфраструктуры в Сирии.

Все это дает основание полагать, что Дональд Трамп вновь напомнил об Иране своим европейским союзникам и международной общественности. На наш взгляд, причина кроется не только в ядерном вопросе. Разумеется, она касается и деятельности Ирана в других странах, в том числе в Йемене, Сирии, Ливане и Палестине, поскольку эти страны не имеют общей госграницы с Исламской Республикой. Если б таковое имело место, как это было с Ираком, можно было бы объяснить эти действия вопросами безопасности. Выходит, Иран преследует в этих странах иные цели. Тегеран планирует торговаться с Америкой за счет других стран, а это противоречит желаниям и намерениям Белого Дома. Можно предположить, что происходящее стало причиной выхода на повестку будущности иранского правительства. В этом контексте, не исключается, что данный вопрос сплотит американских союзников. Между союзниками США по большой "шестерке" и ЕС и ранее возникала подобная ситуация по иранскому вопросу. Направления общных политических интересов союзников могут определиться после новых антииранских санкций США.