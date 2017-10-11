Решение отсрочить провозглашение независимости Каталонии - Европа меняет подход к сепаратистам? - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Независимо от того, кто что имеет ввиду, происходящие в мире ряд политических, экономических, финансовых, а порой и социальных событий управляются из различных центров. Если бы это было не так, доллар не дорожал и не дешевел бы, цена нефти часто не менялась бы, не создавались бы новые государства, или же не предпринимались попытки этого.

Правда, в экономических вопросах есть такое золотое правило, как спрос и предложение рынка. Но подтверждается, что и этот процесс управляется.

Управление политических вопросов регулируется обеспечением интересов. К примеру, нужна была "арабская революция" на севере Африки, и это произошло в результате деятельности политтехнологов. Мухаммед Мурси был приведен к власти в Египте, затем на фоне обеспечения интересов был отстранен от должности, арестован и т.д.

В период Второй мировой войны фашизм в Германии бросил вызов миру. Силы объединились и мир был освобожден от этой напасти. В связи с этим можно привести множество примеров.

В последние годы усилились сепаратистские тенденции в разных государствах. Возглавляющие их лица угрожают центральным правительствам расколом государств, заявляют, что ведут борьбу за "независимость". Если этот процесс совпадает с интересами хотя бы одного из тех, кто управляет миром, тогда сепаратизм немного достигает свое "цели".

События, происходящие в Автономной области Каталония Королевства Испания, также не далеки от отмеченного нами подхода. 1 октября в провинции состоялся "референдум о независимости". Часть населения региона, поддерживающего "независимость", ожидала, что 10 октября глава автономии Карлес Пучдемон в парламенте региона объявит об этом.

Глава правительства сказал: "Автономия получила мандат для выхода из состава Испании в результате референдума, проведенного 1 октября. По мнению миллионов жителей провинции, единственным путем сохранения самоуправления является независимость Каталонии".

Тем не менее, К.Пучдемон призвал парламент отложить на несколько недель объявление о независимости, продолжить переговоры с официальным Мадридом.

Между официальным Мадридом и Каталонией проблема по статусу провинции была и в прошлом веке. Например, предпринятые Каталонией шаги для независимости в 1934 году завершились трагедией для провинции. В 1981 году пришедшие к власти военные после военного переворота в королевстве предупредили о том, что на провозглашение независимости провинцией в одностороннем порядке будет дан срочный ответ с принципом восстановления закона и демократии.

Видимо, премьер-министр Испании Мариано Рахой, имея в виду эти события, еще до "референдума" заявил, что Каталония не будет независимой.

Центральная власть заявила, что в случае объявления независимости Каталонией, в соответствии со статьей 155 Конституции Испании будет ликвидирована автономия провинции. Это могло привести к объявлению незаконными полномочий властей в провинции, привлечению их к уголовной ответственности ввиду нарушения основного закона королевства, даже объявлению чрезвычайного положения в Каталонии и введению военных в регион.

Если бы глава автономии Карлес Пучдемон объявил о независимости Каталонии, он мог бы быть обвинен в мятеже и лишен свободы сроком на 30 лет. Кроме того, в отношении членов администрации правительства Каталонии возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о превышении полномочий.

После "референдума" государства-члены Европейского союза, США и многие государства мира назвали эту акцию незаконной, заявили, что они признают территориальную целостность Испании.

Таким образом, вопрос независимости Каталонии не состоялся. Зачем? Потому что "независимость" не была поддержана управляющими миром силами. Другими словами, пришли к выводу, что раскол Испании приведет к более тяжелым последствиям.

Являющаяся составной частью Великобритании Шотландия три года назад провела референдум, связанный с независимостью. Тогда результат не оказался в пользу любителей независимости. В то время ни США, ни Евросоюз не поддержали данный процесс. Однако, референдум состоялся. Предполагалось, что в случае объявления Шотландией своей независимости, она бы столкнулась с многочисленными проблемами.

Хотя результаты в Каталонии были в пользу желающих "независимости", а в Шотландии нет, эта идея не реализовалась. Почему? Потому что ведущие державы, или же те, кто управляет политическими событиями, не заинтересованы в этом. Однако, выход Великобритании из Евросоюза может изменить ситуацию. Руководство Шотландии отметило о намерении повторно провести референдум на данную тему. Кроме того, они также заявили о желании вступить в членство Евросоюза.

Значит, в данном вопросе преобладает заманчивое условие, отвечающее интересам одной из ведущих мировых держав.

Согласно международному праву, аборигенные этносы могут построить независимое государство. Естественно, и здесь основную роль играют законы этих стран. Другими словами, независимость и справедливость в одностороннем порядке не признаются.

После референдума официальный Лондон предоставил Шотландии дополнительные полномочия в рамках королевства. Центральная власть Испании также предлагает расширение автономии Каталонии.

В любом случае, не исключается вероятность создания новой Каталонии.

В последнее время аналогичные "референдумы" захватили политическую повестку мира.

Подобная акция, проводимая по инициативе местного правительства на севере Ирака, также не признается ведущими мировыми силами. Им предложено создать конфедерацию с Ираком.

Все это напоминает сепаратизм армянской общины в Нагорном Карабахе и отношение к этому ведущих мировых держав.

Хотя сопоставление может быть и неточным, но хотелось бы провести некоторые параллели, связанные с видимыми сторонами сложившейся ситуации.

Армяне Карабаха не являются ни аборигенами, ни местными жителями. С этой точки зрения они не имеют права создавать в указанном азербайджанском регионе государство. Однако, они проводят на территории Азербайджана "референдум" и объявляют для себя "государство". Почему это им удается? Потому что большинство управляющих политическими событиями сил поддерживают данный процесс. В противном случае, живущая за счет России Армения не смогла бы обеспечить армянскую общину в Нагорном Карабахе ни в одной сфере.

Кстати, согласно прошлогоднему отчету, Армения в тройке стран, получивших наибольшую финансовую помощь от России.

Значит, восстановление территориальной целостности Азербайджана не является актуальным вопросом, находящимся в кругу интересов международных сил. Ведь азербайджанская сторона также отмечала о возможности проведения переговоров по поводу предоставления армянской общине в Нагорном Карабахе расширенной автономии в случае освобождения территорий Азербайджана от оккупации.

Как бы это ни было печально, но было бы наивно верить в справедливость мировых сил. Так как, они отдают миллионы людей в жертву своим "геополитическим" и "национальным" интересам.