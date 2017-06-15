Решение ФРС повлияет на курс доллара

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) на заседании 14 июня приняла решение о повышении учетной ставки на 0,25 п.п. – до 1-1,25% и разгрузке баланса.

Аналитическая группа Report отмечает, что курс доллара, негативно среагировавший на опубликованные до заседания слабые показатели инфляции и розничной торговли в США за май, укрепился на фоне решения ФРС. Федрезерв объявил о поэтапной реализации имеющихся на балансе ценных бумаг. Так, объемы продажи гособлигаций будут увеличиваться каждые 3 месяца на 6 млрд долларов, таким образом, максимальный объем через 12 месяцев достигнет 30 млрд долларов. Объемы продажи ипотечных облигаций будут увеличиваться каждые 3 месяца на 4 млрд долларов и через год достигнут 20 млрд долларов.

Напомним, что активы в портфеле ФРС достигли 4,2 трлн долларов после финансового кризиса 2007-2009 годов.

Аналитическая группа полагает, что планы Федрезерва о поэтапном сокращении баланса не повлияют серьезно на курс доллара в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной перспективе приведут к дефициту доллара и, как следствие, его укреплению. Развитие этого процесса придется примерно на конец 2018 года. Курс основной валютной пары начнет падать после того, как приблизится к уровню 1,15 USD/EUR в ближайшие месяцы. С 2018 года курс будет двигаться к паритету и уже в последующие годы доллар заметно укрепится, превысив по стоимости евро.