Report: Золото резко подешевеет

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке ожидается резкое удешевление золота в ближайшей перспективе. Аналитическая группа Report сообщает, что финансовые рынки уверены в повышении ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании 13-14 декабря.

Наряду с этим, ожидается стремительный рост ключевой ставки в 2017 году. В результате неизбежно снижение спроса на золото и рост интереса к гособлигациям США. Помимо этого, снижению цен на драгоценный металл будут способствовать ограничения на покупку и хранение золота в Китае и Индии, двух основных странах-потребителях золота.

Аналитическая группа Report прогнозирует удешевление золота в скором времени до 1 000-1 050 долларов/унция, а в 2018-2020 годах – 700 долларов за унцию.