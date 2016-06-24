​Report: Золото несколько подорожает

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Выход Великобритании из Евросоюза (Брексит) привел к увеличению на мировом рынке текущего спроса на золото – основной безрисковый финансовый актив. Как сообщает Report, Брексит был воспринят в качестве кризиса на глобальных финансовых рынках, что вынудило инвесторов начать продавать рисковые активы и скупать золото и доллар США. Таким образом, золото начало стремительно дорожать после обнародования итогов референдума. В течение нескольких часов цена на золото выросла на 109 долларов или 8,7% и достигла 1 362 доллара/унция. Сейчас золото торгуется по 1 321 доллару/унция.

Аналитическая группа Report считает, что после роста до 1 400 долларов за унцию, золото начнет падать в цене и снизится до 1 250 долларов. Причиной снижения указываются риски, связанные с вероятностью повышения ключевой ставки на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС). Золото может вновь перейти в фазу роста с приближением даты президентских выборов в США 8 ноября. В ближайший год цена на золото будет колебаться в диапазоне 1 250-1 400 долларов за унцию.