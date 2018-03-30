Report: Восстановление мировой экономики может начаться в 2025 году - АНАЛИТИКА

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Восстановление мировой экономики, по теории длинных волн российского экономиста Николая Кондратьева, начнется примерно в 2025 году.

Аналитическая группа Report отмечает, что данная теория, определяющая экономические циклы, отражает важные изменения в экономике.

Классическая теория длинных циклов конъюнктуры Кондратьева, теория мир-экономик Броделя и теория мир-системы Валлерстайна объединили глобальную экономику с геополитикой и социологией, внеся значительный вклад в геоэкономику.

Цикл Кондратьева охватывает 40-50 лет. Циклическая волна состоит из четырех этапов - циклов рецессии и депрессии, оживления и развития.

Начало последней "волны" приходится на 2000-е годы, начавшаяся мировая рецессия продлилась до 2014 года, сейчас мировая экономика переживает период депрессии, который, как ожидается, продлится до 2025 года. Ожидается, что после 2025 года начнется 25-летний период оживления и развития мировой экономики.