Report: В этом году курс останется стабильным, несмотря на усиление давления на манат

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Курс доллара в России за последнюю неделю вырос на 6%, пробив критическую отметку в 60 RUB/USD, что усилило давление на азербайджанский манат.

Аналитическая группа Report полагает, что падение стоимости российского рубля станет причиной роста реального эффективного курса маната и увеличения импорта в страну. Напомним, что реальный эффективный курс маната по состоянию на 1 мая составил 95,6 пункта. Аналитики считают приемлемым данный курс в пределах 85-90 пунктов.

Кроме того, анализы Report позволяют сделать вывод о том, что резкого изменения курса доллара в России не ожидается и до конца года он сохранится в диапазоне 57-63 RUB/USD. Это не окажет серьезного воздействия на курс маната. Российское правительство в последнее время выражало обеспокоенность излишней ревальвацией рубля, что стало своего рода сигналом о предстоящем удорожании доллара в летний сезон.

Аналитическая группа Report прогнозирует вначале снижение цен на нефть до 42-44 долларов/баррель, а затем их рост до 50 долларов/баррель. Это дает основание предполагать, что курс доллара останется стабильным как в России, так и в Азербайджане. Кроме того, курс доллара на мировом валютном рынке, как ожидается, снова начнет снижаться после незначительного укрепления своих позиций. Начиная со второй половины 2018 года, прогнозируется рост курса доллара и снижение цен на нефть, что окажет негативное влияние на все мировые валюты.