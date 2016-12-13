Report: В 2017 году мировые рынки ждет глобальный кризис

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Большая часть 2017 года останется в памяти серьезным кризисом на мировых рынках.

Аналитическая группа Report отмечает, что кризис возникнет на фоне резкого спада на фондовых биржах в первой половине следующего года. Начавшиеся на фондовых биржах США продажи перекинутся на биржи как развитых, так и развивающихся стран. Так, сделанные новоизбранным президентом США Дональдом Трампом заявления по поводу сокращения налогов и фискальной экспансии привели в течение последнего месяца к росту на 10% индексов фондовых бирж страны.

Напомним, что 20 января состоится церемония инаугурации Трампа. Вышеназванные решения президента уже нашли отражение в подорожании акций компаний на фондовых биржах. В то же время аналитики не совсем уверены в реализации сделанных ранее заявлений Трампа о росте инвестиционных расходов и сокращении налогов. Более мягкие шаги президента могут спровоцировать еще более резкий спад на фондовых биржах. Наряду с этим, фондовые биржи столкнутся с давлением фактора повышения процентной ставки в США. В период замедления глобального экономического роста инвесторы предпочтут вкладываться в гособлигации США. На завтрашнем заседании ожидается повышение Федеральной резервной системой (ФРС) учетной ставки, и в случае повторного повышения ставки в марте рынки капитала ждет серьезный кризис.

Отметим, что растущие цены на нефть способствуют росту инфляции и сокращению безработицы в США, что вынудит ФРС ускорить повышение процентной ставки. Во второй половине 2017 года в результате глобального экономического кризиса и укрепления доллара нефтяные цены упадут, что еще больше усугубит финансовые проблемы стран-производителей нефти. Не исключено удешевление нефти в этот период до 30 долларов/баррель. Однако к концу года ожидается стабилизация на мировых финансовых рынках. В 2018 году динамика на финансовых рынках будет относительно стабильной.