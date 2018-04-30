Report: Укрепление доллара США негативно сказывается на экономике развивающихся стран - АНАЛИТИКА

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В прошлую пятницу курс доллара США показал самый высокий рост за последние полтора года.

Аналитическая группа Report отмечает, что, в конечном итоге, американская валюта за неделю подорожала на 1,5%, а индекс доллара, показывающий отношение доллара США к другим ведущим валютам мира, вырос на 0,3%, до 91,9.

Это связано с тем, что на прошлой неделе Европейский центробанк сохранил стабильной базовую ставку, а доходность казначейских нот США перевалила психологический барьер (3% годовых).

Текущие рыночные тенденции показывают, что инвестиции, которые ранее вкладывались в стремительно растущие, обещающие высокие ставки экономики, теперь направляются в экономику США. В итоге, спрос на доллар на валютном рынке превышает спрос на другие валюты. С другой стороны, новости о том, что Федеральная резервная система США (ФРС) несколько раз увеличит ставку в этом году, тоже усиливают интерес к доллару и способствуют его удорожанию.

В то же время цены на товары, привязанные к курсу доллара, растут по мере удорожания американской валюты. Сейчас котировки нефти на мировом рынке находятся на самом высоком уровне с 2014 года. Одновременный рост стоимости "черного золота" и доллара может оказать негативное влияние на экономику стран-импортеров нефти.

Индекс MSCI, рассчитываемый по стоимости акций крупных и средних предприятий 24 развивающихся стран, включая Китай, Южную Корею, Тайвань и Бразилию, на прошлой неделе упал на 1,3%. Это говорит о том, что усиливающаяся экономика США оказывает негативное влияние на экономику других стран.