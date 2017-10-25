Report: Укрепление доллара сократит активы ГНФАР

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-сентябре текущего года увеличились на 8,8% или 2,873 млрд долларов и составили 36,02 млрд долларов.

Аналитическая группа Report полагает, что это связано с падением доллара на мировом рынке в течение первых трех кварталов 2017 года.

Напомним, что в инвестиционном портфеле ГНФАР долларовые активы составляют 48,2% или 17,36 млрд долларов. В структуру портфеля фонда также входит 10,64 млрд евро (34,8%), 1,355 млрд фунт стерлингов (5%), золотые активы на 1,245 млрд долларов и другие валюты (3,5%).

Аналитическая группа Report отмечает, что за отчетный период все входящие в инвестиционный портфель валюты, за исключением турецких лир, подорожали по отношению к доллару. В результате фонд заработал 1,77 млрд долларов. В то же время ГНФАР также получил прибыль от облигаций и акций, а также недвижимости.

Согласно прогнозам аналитической группы, в течение первых 9 месяцев выручка ГНФАР от акций на фондовых биржах превысила 0,5 млрд долларов: "Портфель акций фонда равен 13,7% или 4,93 млрд в долларовом эквиваленте. С начала этого года рост на фондовых биржах, по консервативным расчетам, составил 10%. Если предположить доходность в среднем в 1% портфеля облигаций на 28 млрд долларов (78%), выручка от этого вида инвестиций составит примерно 300 млн долларов. Сюда следует добавить доход от недвижимости на примерно 50 млн долларов. Если суммировать доходы сектора, в первые 9 месяцев доходы от инвестиционного портфеля составили 2,6 млрд долларов".

Аналитическая группа Report отмечает, что, учитывая высокую вероятность укрепления доллара США в ближайшие годы, ожидается, что инвестиционный портфель ГНФАР сократится. В то же время, согласно проекту госбюджета Азербайджана на 2018 год, трансферты ГНФАР увеличатся примерно на 50%, до 9,2 млрд манатов или 5,4 млрд долларов, что приведет к снижению валютных резервов.