Report: Удешевление юаня приведет к девальвации во многих странах

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Постепенное снижение курса национальной валюты Китая - юаня к доллару и корзине основных мировых валют может оказаться более серьезной угрозой для мировой экономики, чем решение Великобритании выйти из состава Евросоюза (Brexit).

Как передает Report со ссылкой на investing.com, об этом заявляет старший инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Эрон.

По его словам, большинство инвесторов обращают мало внимания на курс юаня. Китайские регуляторы воспользовались тем, что рынки пристально следили за результатами референдума в Великобритании и другими событиями, чтобы незаметно ослабить курс нацвалюты. В целом за последний год юань подешевел к доллару на 4%, а к корзине основных валют - на 7%.

"В первую очередь, девальвация юаня может быть признаком дальнейшего ослабления второй по величине экономики мира, - говорит М.Эрон. - Это может быть попыткой поддержать замедляющиеся темпы роста ВВП за счет искусственного завышения экспорта".

Кроме того, за счет снижения курса валюты власти Китая пытаются смягчить ситуацию с крайне высоким объемом корпоративного долга, составляющего 160% ВВП. В прошлом году 44% нового долга использовалось для погашения старых задолженностей. По оценкам Международного валютного фонда, потенциальные убытки от дефолтов по корпоративным кредитам китайских компаний могут превысить 7% ВВП страны, а эксперты McKinsey считают, что если ничего не изменится, к 2019 году этот показатель вырастет до 15%.

Также ослабление юаня может отчасти служить для занижения показателей оттока капитала, которого опасаются инвесторы. По мнению аналитиков Goldman Sachs, отток капитала из материкового Китая в Гонконг с прошлого сентября составил 170 млрд. долларов, то есть в полтора раза больше, чем показывает официальная статистика.

Эксперты Nomura Holdings отмечают, что власти КНР также скрывают чистый отток средств инвесторов, завышая размеры импорта из таких стран, как Восточное Самоа. "А чем еще объяснить небывалый взлет импорта из Самоа? Едва ли китайцы за год увеличили потребление кокосового масла на 700%", - говорит М.Эрон.

Аналитическая группа Report отмечает, что девальвация китайского юаня на 5-10% нанесет серьезный ущерб мировой экономике и финансовой системе, что приведет к девальвации национальных валют многих стран: "Это единственный выход для этих стран, чтобы предотвратить приток подешевевших в долларовом эквиваленте товаров и услуг из Китая. Это произойдет с очень большой вероятностью. В долгосрочной перспективе курс достигнет 8,3 CNY/USD, в краткосрочной же превысит отметку в 6,70 и достигнет 6,80 CNY/USD. Девальвация юаня снизит стоимость китайских товаров, импортируемых в Азербайджан, в долларовом эквиваленте. Это приведет к неизбежной девальвации маната в рамках стратегии сокращения дефицита платежного баланса".