Report: Турецкая лира вновь укрепится - АНАЛИТИКА

После муниципальных выборов в Турции турецкая лира дешевеет.

Аналитическая группа Report отмечает, что курс TRY/USD вырос на 0,2 процентных пункта - до 5,69 с 5,49 на прошлой неделе.

Снижение доверия к национальной валюте Турции может быть связано с обеспокоенностью инвесторов результатами выборов. Другой причиной являются слухи о сокращении валютных резервов Центробанка. Хотя регулятор до выборов предпринял некоторые шаги для стабилизации курса лиры, инвесторы скептически относятся к этому.

Аналитик нидерландского Rabobank Петр Матис считает, что шаги турецкого правительства вызывают удивление инвесторов: "Стабильность курса лиры до жизненно важных выборов была обеспечена. Но турецкое правительство вмешалось в маржинальную торговлю. Стоило ли оно того?!"

Между тем, в прессе распространяется информация о росте расходов государственного бюджета Турции. В первом квартале этого года связанные с выборами прямые и косвенные расходы составили 650 млн лир (около 115 млн долларов). В итоге, дефицит бюджета Турции в феврале составил 16,8 млрд лир, что в 8,85 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитическая группа Report полагает, что хотя официальная Анкара увеличивает свои бюджетные расходы, она продолжит поддерживать лиру и постарается удержать курс на отметке 5,3 TRY/USD.