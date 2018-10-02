Report: Турецкая лира продолжит дорожать - АНАЛИТИКА

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Последнее решение Федеральной резервной системы США (ФРС) о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п., с 1,75-2% до 2-2,25%, приведшее к укреплению доллара по отношению к остальным ведущим мировым валютам, вызвало обратный эффект в Турции, где американская валюта упала в цене. Если курс до принятия решения ФРС был равен 6,1-6,2 TRY/USD, сейчас он составляет около 5,95 TRY/USD.

Аналитическая группа Report полагает, что причиной этому предпринятые Турцией шаги по укреплению национальной валюты и способствующие этому международные процессы.

Новая экономическая программа, объявленная министерством финансов страны 20 сентября, предусматривает деятельность по стабилизации курса лиры. Она направлена на борьбу с инфляцией, усиление финансовой дисциплины, повышение занятости, улучшение макроэкономических показателей и пр. Кроме того, большое значение имеет поощрение банков выдавать кредиты в нацвалюте. Социальные проекты, оформление не имеющих документов домов и земельных участков также привели к повышению доверия турецких граждан к национальной валюте и укреплению лиры.

Аналитическая группа Report прогнозирует подорожание лиры порядка на 4% в ближайшие 10 дней. Курс доллара в стране предположительно снизится до 5,7 лиры. Пастор из Соединенных Штатов Эндрю Брансон предстанет перед судом 12 октября. Если он будет освобожден, удешевление американской валюты ускорится.