Report: США собираются препятствовать импорту российского урана - АНАЛИТИКА

Времена дешевого урана, скорее всего, остались позади и в ближайшее время стоимость природного обогащенного урана на мировом рынке будет только расти.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

Тем не менее представитель "Росатома" не дал прогноз по ценам на фунт урана (около 450 грамм), который сейчас на рынке стоит 25-26 долларов. Почти одновременно с заявлением Комарова, министерство торговли США представило в Белый дом результаты расследования относительно того, представляет ли импорт урана угрозу для национальной безопасности страны. Расследование началось после того, как в министерство с этой просьбой обратились американские производители урана Ur-Energy Inc. и Energy Fuels Inc.

"Мы верим, что президент Трамп осознает опасность зависимости от больших и растущих объемов импорта урана из России, Китая и наших геополитических конкурентов", - заявил представитель Energy Fuels Кертис Мур.

Отметим, что с начала этого года фунт урана на мировом рынке подешевел примерно на 3 доллара или 10%. Происходящее по ту сторону океана говорит о том, что спрос на российский уран снизится, а цены продолжат падение.

Аналитическая группа Report полагает, что уран может подорожать под давлением искусственных факторов, однако навряд ли цены преодолеют отметку в 30 долларов в 2019 году. Так что повода для оптимизма у "Росатома" нет.