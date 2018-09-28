Report: США обеспокоены быстрым развитием Китая в области высоких технологий

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Продолжающаяся вот уже год торговая война между Китаем и США остается одной из ключевых тем обсуждения глобальных экономических кругов. Хотя Соединенные Штаты планировали ввести таможенные пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов с 24 сентября, пока этого не произошло. Возможно, Вашингтон опасается ответных шагов Пекина.

Аналитическая группа Report полагает, что США обеспокоены быстрым развитием Китая в области производства высоких технологий.

Это открыто признают по ту сторону океана. Например, профессор Нью-Йоркского университета Арун Сундаражан на прошлой неделе заявил, что Китай опережает США в области цифровизации экономики как минимум на пять лет.

Восточноазиатская страна даже планирует запустить программу "Made in China 2025" для поощрения технологических инноваций в пределах страны. Программа позволит расширить производство телекоммуникационного оборудования и роботных технологий в Китае. Это приведет к еще большему ужесточению политики США в отношении Китая.

На данный момент администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ограничения инвестиций Китая в американские технологические компании, так как данные инвестиции способствуют оттоку инновационных идей из США в Китай.