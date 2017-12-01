Report: Соглашение ОПЕК+ приведет к снижению цен на нефть

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Результаты саммита ОПЕК+, состоявшегося вчера в Вене, приведут к падению цен на нефть на мировом рынке. Аналитическая группа Report отмечает, что, несмотря на пролонгацию сделки на 9 месяцев, как и ожидалось, вчера цена на нефть марки Brent упала до 62 доллара за баррель.

Аналитическая группа полагает, что ряд пунктов в рамках соглашения будет препятствовать росту цен выше текущего уровня, и давление на цены продолжится. Так, на вчерашнем заседании участники ОПЕК+ заявили, что в случае потепления нефтяного рынка, т.е. роста цен, они рано завершат сделку раньше времени.

Российская сторона, в свою очередь, предложила выяснить, при каких условиях участники завершат сделку. Причина заключалась в отсутствии дефицита на нефтяном рынке. Россия не желает, чтобы чрезмерный рост цен на нефть поддерживал производство сланцевой нефти в США.

Аналитики агентства отмечают, что, поскольку российский бюджет сформирован с учетом низких цен на нефть, падение цен не является для нее проблемой. Однако Саудовская Аравия хочет, чтобы цены оставались высокими, поскольку планирует приватизировать государственную нефтяную компанию Saudi Aramco в 2018 году. По этой причине до конца 2018 года наиболее оптимальным вариантом представляется диапазон цен на Brent от 50 до 65 долларов за баррель.

Следует отметить, что высокие цены также окажут положительное влияние на развитие мировой экономики и ускорение инфляции в США.