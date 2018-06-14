Report: Снижение учетной ставки в Азербайджане удешевит вклады - АНАЛИТИКА

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Решение правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) о снижении учетной ставки с 11% до 10% не приведет к скорому удешевлению кредитов в стране.

Аналитическая группа Report полагает, что причиной этого является малая доля привлеченных у ЦБА средств в формировании кредитного портфеля банков.

К примеру, по состоянию на 1 мая текущего года, на долю привлеченных у регулятора средств пришлось всего 2% или 457,5 млн манатов из общей суммы обязательств банков в 23 779,7 млн манатов. Более того, в апреле этот показатель снизился на 41,5 млн манатов. Взамен в том же месяце банки увеличили объем заимствований у физических лиц на 233 млн манатов. Именно ставки по вкладам в основном формируют кредитные процентные ставки. Если ЦБА заинтересован в дешевых кредитах, банки должны повысить уровень обеспечения централизованными кредитными ресурсами.

Тем не менее, снижение учетной ставки в Азербайджане удешевит вклады. Наблюдения показывают, что банки как правило устанавливают ставки вкладов в соответствии с коридором процентных ставок ЦБА. Это может привести также к удешевлению кредитов в долгосрочной перспективе. В зависимости от процентных ставок в банках возможно также снижение ставки страхования вкладов. На сегодняшний день этот показатель равен 15% для манатных вкладов и 3% для долларовых вкладов.