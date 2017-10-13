Report: Сегодня определится траектория движения доллара

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Показатели розничных продаж и инфляции в США за сентябрь будут опубликованы сегодня в 16:30 по бакинскому времени. Как сообщает Report, в зависимости от уровня инфляции будет определена траектория движения доллара до конца года. Напомним, что вчера индекс цен производителей в США превысил ожидания и составил 0,4%. Кроме того, число обращений на получение пособия по безработице сократилось до минимума за 44 года и достигло 243 тыс. человек.

Аналитическая группа Report полагает, что если показатель инфляции превысит прогноз в 0,2%, доллар покажет стремительный рост. В противном случае, доллар продолжит дешеветь, и этот процесс продлится до конца первой половины 2018 года.

"Рост индекса цен производителей окажет положительное влияние и на сегодняшний показатель инфляции. Повышение цен на бензин вследствие ураганов, а также почасовой заработной платы приведут к росту инфляции. Если инфляция превысит прогнозы, Федрезерв окончательно утвердится в решении повысить учетную ставку в декабре. Это приведет к падению курса основной валютной пары до 1,14 USD/EUR к концу года", - пишут аналитики.

Отметим, что в настоящее время курс равен 1,1830 USD/EUR.