Report: С января нефть опять может подорожать - АНАЛИТИКА

Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ Четвертый квартал этого года стал неудачным для фьючерсных контрактов.

Аналитическая группа Report сообщает, что фьючерсы на нефть марок Brent и WTI в течение квартала потеряли около 40%.

Удешевление связано с различными причинами, включая спад на мировом товарном рынке, повышение учетной ставки ФРС США, замедление процесса выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit), нерешенная проблема с дефицитом госбюджета Италии, продолжение торговой войны между США и Китаем. Все эти политические и экономические факторы создали неопределенные настроения среди инвесторов, которые начали массовые продажи на фондовом рынке из-за опасений падения нефтяных цен.

Кроме того, рекордное значение активных нефтяных скважин в Соединенных Штатах, которые играют решающую роль на рынке нефти, более мягкие санкции в отношении Ирана, чем ожидалось, разрешение нескольким странам покупать нефть у Исламской Республики привели к превышению предложения над спросом на рынке “черного золота”. В итоге, стоимость нефтяных фьючерсов снизилась.

В начале этого месяца страны ОПЕК и государства вне картеля пришли к договоренности о сокращении ежесуточной добычи на 1,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 1,4 млн баррелей. Беспокойство инвесторов было вызвано тем, что производители нефти не оправдали “надежды”, а Катар вышел из ОПЕК накануне встречи, что простимулировало удешевление на рынке нефти.

Следует отметить, что решение о сокращении производства в декабре вступит в силу в январе. Участники рынка, скорее всего, отреагируют на это решение, и не исключено, что цены на нефть несколько вырастут.